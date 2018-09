: Migranti,amb.tedesco: non tema primario - TelevideoRai101 : Migranti,amb.tedesco: non tema primario - BLoprete311075 : .@mazappia @sebastianocardi @InigoNYC @AMB_SEBASTIANI @ItalyUN_NY @ItalytoHolySee @ItalyMFA - amb_boschi : RT @adialessia_: Al TG1 hanno già chiamato “migranti” quelli evasi dalle carceri di Tripoli -

"Penso che si esageri l'importanza delmigratorio in Germania". Lo ha affermato il nuovo ambasciatorea Roma Viktor Elbling a RaiNews24, "Ce ne sono altri più importanti -ha aggiunto Elbling-, come l'invecchiamento e il ricambio demografico, le infrastrutture, la digitalizzaione. E' lì che dobbiamo investire" ha concluso ribadendo che il fenomeno migratorio "non è ilpiù importante".(Di martedì 11 settembre 2018)