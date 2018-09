Migranti | Salvini | pacchetto sicurezza in Cdm entro fine mese

Fermati a Ventimiglia 34 Migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati : "È evidente che alcuni fanno politica" : Nel giorno in cui il Tribunale dei ministri avvia a Palermo il procedimento nei confronti di Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, la polizia rintraccia a Ventimiglia 34 dei migranti eritrei sbarcati dalla nave Diciotti a Catania. Facevano parte di un gruppo di 51 persone: viaggiavano su un pullman, noleggiato dal centro "Baobab Experience" di Roma, ed erano diretti a un campo di accoglienza allestito dalla Croce Rossa a ...

'L'accordo sui Migranti? Lo firmo se è a saldo zero' - Salvini - : Milano , 10 set., askanews, - 'Sì, ho letto e riletto. Se c'è un accordo a saldo zero che consente all'Italia di rispettare le richieste di alcuni Paesi, in questo caso la Germania, senza avere un ...

Migranti - Salvini : forse tagli fondi Onu : ANSA, - MILANO, 10 SET - L'Onu "è un'organizzazione che costa miliardi di euro, a cui l'Italia dà più di 100 milioni all'anno di contributi e ragioneremo con gli alleati sull'utilità di continuare a ...

Roberto Saviano - “Salvini e Macron sono contro la solidarietà”/ Migranti - “il Ministro va fermato subito” : Roberto Saviano contro Macron e Salvini: "Francia e Italia contro la solidarietà dei Migranti, l'Europa va cambiata”. Nuovo attacca al Ministro degli Interni: "va fermato subito"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:46:00 GMT)

Migranti - Salvini sfida l'Onu : "Taglieremo i finanziamenti" : Lo scontro tra l"Onu e Matteo Salvini potrebbe essere solo all"inizio. E così il leader della Lega potrebbe seguire Trump sulla strada dei tagli ai contributi alle Nazioni Unite, organismo che per il ministro non ha diritto di "venire a dare lezioni agli italiani".Oggi nell"eterna bagarre sui Migranti è scesa in campo l"Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. E lo ha fatto con decisione per quella che il governo italiano già ...

Matteo Salvini : "Accordo sui Migranti con la Germania? Se è a saldo zero firmo" : Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, oggi a Monaco, prima di una seduta col gruppo del partito, secondo quanto riporta la Dpa. "A livello di tecnici dei ministeri la trattativa è chiusa", ha spiegato. "L'intesa è sulla scrivania di Salvini", ha aggiunto "ora vediamo se quello che è stato ...

Ispettori Onu in Italia : “razzismo su Migranti e rom”/ Mirabelli (Pd) “Salvini rifletta su sdegno e violenze” : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Migranti - Salvini all'Onu : non accettiamo lezioni da nessuno : Roma, 10 set., askanews, - 'L'Italia negli ultimi anni ha accolto 700mila immigrati, molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri paesi europei. Quindi non accettiamo ...

Salvini litiga con l'Onu su Migranti e rom : E' scontro tra Matteo Salvini e l'Onu. In particolare con l'Alto commissariato per i diritti umani che ha annunciato di voler mandare osservatori in Italia per valutare se sia in atto una campagna persecutoria contro migranti e rom. Cosa ha annunciato l'Onu "Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e razzismo contro migranti, persone di origini ...

Salvini : sui Migranti non accetto lezioni - tantomeno dall'Onu : Dura replica di Matteo Salvini all'Onu sulle accuso di violenza e razzismo nei confronti di migranti e roma: “L’Italia - dice il vicepremier - negli ultimi anni ha accolto 700 mila immigrati, molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri Paesi europei. Quindi non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dall’Onu che si conferma prevenuta, inutilmente costosa e disinformata: le forze ...