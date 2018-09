Migranti | Orbán e frontiere | l’Europa prepara l’offensiva anti-sovranista

Ungheria - drastico calo dei Migranti : la linea di Orban trionfa : I flussi di profughi diretti in Ungheria sono drasticamente calati . In base ai dati forniti dal Governo Orbán , nei primi mesi del 2018 gli arrivi di clandestini nel Paese si sarebbero ridotti di ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I Migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Migranti - scontro Francia-Italia - Macron : “Salvini e Orban vogliono spaccare l’Ue” : "Noto che c'è in Europa una vera linea di frattura tra progressisti e nazionalisti e che questi vogliono spaccare la Ue. Non l'ho messa in evidenza io questa frattura, ma Viktor Orbán e Matteo Salvini, spiegando chi era il loro nemico", ha dicharato stamane il presidente francese Emmanuel Macron.Continua a leggere

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...

La vittoria di Orban su Soros : l'ateneo chiude i corsi per Migranti : ... con l'aggravarsi, nei Paesi europei, della crisi migratoria, l'ateneo organizzava dei corsi di laurea gratuiti per richiedenti asilo nelle seguenti materie: Legge, Scienze sociali, Economia, ...

Migranti : Orlando - incontro Salvini-Orban? Positivo perché governo ha gettato maschera : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - L'incontro di ieri tra Matteo Salvini e il Presidente ungherese Orban "è un fatto Positivo perché getta la maschera dell'ambiguità". Lo ha detto all'Adnkronos Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, parlando del vertice a Milano. "Siamo in presenza di quella destra estrem

Migranti : Grasso - Orban? Non ci si può alleare con chi è contro l'Italia : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Non ti puoi alleare con chi è contro i valori e, soprattutto, contro gli interessi dell'Italia". Lo ha detto Pietro Grasso, leader Leu ed ex Presidente del Senato commentando l'incontro di ieri tra il Presidente ungherese Orban e il ministro dell'interno Matteo Salvin

Orban incorona Salvini "Sei il mio eroe - insieme fermeremo i Migranti" : L'Italia fa un passo verso Visegrad. È una grande esibizione di reciproca simpatia e amicizia l'incontro di Milano fra il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il premier ungherese Victor ...

