Migranti : Oim - nel 2018 ne sono morti 1.130 tentando di raggiungere l'Italia : Almeno 1.130 Migranti e rifugiati sono morti quest’anno al largo delle coste libiche nel disperato tentativo di raggiungere le coste europee. A riferirlo è l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Secondo i dati dell'Oim, tra il primo gennaio e il 9 settembre ci sono stati 1.549 decessi, lungo le cinque principali rotte marittime che attraversano il mar Mediterraneo, verso Italia, Grecia, Malta, Cipro e ...

Migranti - Oim : in Italia mai così pochi sbarchi in 5 anni/ Ultime notizie - Spagna destinazione principale : Migranti, Oim: in Italia mai così pochi sbarchi in 5 anni. I dati aggiornati ed il record della Spagna, principale destinazione tra tutti i Paesi europei.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:51:00 GMT)

Migranti - Oim : in Italia mai così pochi arrivi da quasi 5 anni : Il numero di Migranti sbarcati in Italia fino alla fine di agosto è il più basso mai registrato nel periodo estivo da quasi cinque anni. È quanto riferisce l'Organizzazione internazionale per le ...

Migranti - Oim : crisi Venezuela quasi come quella del Mediterraneo : "La crisi migratoria in Venezuela potrebbe eguagliare quella del Mediterraneo". E' l'allarme lanciato dall'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Molti Venezuelani hanno scelto di ...

Appello di Unhcr e Oim per far sbarcare i Migranti dalla Diciotti : Roma, 23 ago., askanews, - L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni esortano il governo italiano a consentire ai rifugiati e ...

Nave Diciotti - Unhcr e Oim : consentire sbarco di rifugiati e Migranti. Salvini : "Tutti illegali" : Quindi, nessuna interferenza nei confronti della politica". Quanto alla situazione trovata a bordo, Patronaggio spiega di aver "constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà ...

Migranti : appello Oim e Unhcr all'Italia - "la Diciotti li sbarchi tutti" : L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e Migranti salvati a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti di sbarcare a Catania. "Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalla Guardia Costiera italiana nel salvare la vita di ...

Migranti : appello Oim e Unhcr all'Italia - la Diciotti li sbarchi tutti : L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e Migranti salvati a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti di sbarcare a CaTANIA. "Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalla Guardia Costiera italiana nel salvare la vita di ...

Migranti : Oim - oltre 1.500 morti nel Mediterraneo nel 2018 : ANSAmed, - GINEVRA, 27 LUG - Sono oltre 1.500 i Migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di giungere in Europa. Lo rende noto l'Oim , Organizzazione internazionale per le ...

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi : Migranti, Oim: nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l’organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone morte nel Mediterraneo Parole chiave: ...