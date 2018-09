Migranti | Di Battista | “L’accoglienza non è la risposta Il razzismo dilaga | vanno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) “? Roberto Fico è un amico, conosco la sua sensibilità, ma non credo che l’accoglienza sia la, non ci credo più”. Così l’ex deputato M5s, Alessandro Di, ospite in collegamento dal Guatemala, interviene a Otto e Mezzo (La7) del caso Diciotti e della posizione del presidente della Camera Roberto Fico. “Mi ha indignato” – continua – “la passerella di politici su quella nave. Poi quei politici sono spariti, a loro interessava sfruttare quei disgraziati a fini politici. Non credo più che l’accoglienza sia laper i disastri e per il dramma dei flussi migratori, ma l’unico modo è affrontarne le cause. Per questo motivo questo io mi sporco le mani facendo reportage per il Fatto o zappo la terra come volontario. Tra l’altro, dovrebbero farlo tanti, tanti politici e li invito a venire qua”.E ribadisce:oggi è assistenzialismo, Africa e Sud America hanno bisogno di sovranità, autonomia, indipendenza, non di assistenzialismo. Questa è la mia opinione. Non so se è di destra o di sinistra. Non me ne frega niente”.