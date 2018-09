Migrante pestato a sangue da 5 ragazzi a Sassari | ' Tornatene a casa tua'

ilmessaggero

: Migrante pestato a sangue a Sassari. Un 22enne della Guinea aggredito da cinque ragazzi in pieno centro… - lanuovasardegna : Migrante pestato a sangue a Sassari. Un 22enne della Guinea aggredito da cinque ragazzi in pieno centro… - valigiablu : Migrante pestato a sangue a Sassari - senonsonogigli_ : Sassari: migrante pestato a sangue -

(Di martedì 11 settembre 2018) Un gruppo di almeno cinquehaun. L'aggessione, avvenuta ieri in tarda serata, ha coinvolto un 22enne della Guinea arrivato in Italia come rifugiato e ora ...