Michelle Bachelet | Farnesina attacca | ONU la difende “Giuste critiche a Italia sul

Chi è Michelle Bachelet - la donna che ha fatto infuriare Salvini e probabilmente farà lo stesso con Trump : La vita di Michelle Bachelet, come quella di milioni di cileni, iniziò un 11 settembre, 45 anni fa esatti. Era il 1973 ed un generale chiamato Augusto Pinochet mandò i caccia a bombardare il palazzo della Moneda a Santiago, residenza del presidente democratico Salvador Allende. Allende fu ucciso, Bachelet ebbe il padre e la madre torturati (il padre, un generale dell’aeronautica antigolpista, morì a causa delle ...

Cécile Kyenge applaude Michelle Bachelet : 'Bene gli ispettori Onu contro il razzismo in Italia' : Quella dell'Onu 'è una decisione credibile . Visto quanto successo negli ultimi tempi, soprattutto da quando si è insediato questo governo , penso che ci siano tutti i motivi per allarmarsi '. Così ...

Michelle Bachelet - ONU “in Italia razzismo e violenza”/ ‘Nuova Boldrini’ vs Salvini : chi è ex presidente Cile : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:12:00 GMT)

Michelle Bachelet - da ex presidentessa del Cile a prima donna a capo dell'Alto commissario Onu : I have been a refugee and a physician - including for children who experienced torture and the enforced disappearance of their parents», ha raccontato lei stessa, «Sono stata detenuta politica e ...

Chi è Michelle Bachelet - la nuova commissaria Onu per diritti umani : Il suo lavoro non si annuncia facile, per il moltiplicarsi delle crisi umanitarie in tutto il mondo, dal Medio Oriente , alla Birmania , senza dimenticare i migranti. Tra l'altro, dovrà fare anche i ...