Meteo Italia | è ancora Estate | caldo oltre la norma su tutti i mari italiani | è il

Meteo : anticiclone africano disteso sull'Italia. Caldo oggi su tante regioni : anticiclone africano disteso sul Mediterraneo. Tempo stabile e temperature in aumento ovunque. Meteo / Come ampiamente previsto nei precedenti articoli un vasto campo di alta pressione di origine...

Meteo - è tornata l’estate : temperature oltre i 30 gradi in gran parte d’Italia : L'alta pressione in rinforzo sulla Penisola porterà un gradito ritorno dell'estate con giornate piene di sole e temperature decisamente superiori alla media su tutta l'Italia.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Bollettino per l’11 Settembre 2018 La giornata di Martedì avremo condizioni di tempo soleggiato su gran parte del paese. Da segnalare soltanto qualche innocuo annuvolamento lungo i rilievi Alpini e velature di passaggio. Avvisi di Criticità Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province autonomeEMETTE IL PRESENTE ...

Previsioni Meteo - focus sull’ondata di caldo in Europa : attesi 30°C al Nord Italia e in Francia - Spagna vicina ai 40°C [MAPPE] : 1/13 ...

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico spingono l’Anticiclone Africano sull’Italia : inizia una nuova estate di metà Settembre : 1/8 ...

Meteo - SUPER CALDO SULL'ITALIA : AL NORD TEMPERATURE RECORD/ Ultime notizie : colpo di coda dell'estate? : METEO, CALDO e sole: torna l'estate. Ultime notizie, 30 gradi al NORD e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: colpo di cosa dell'estate(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Meteo - l’estate torna a riscaldare l’Italia : temperature oltre i 32 gradi : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni rilevano un ritorno del caldo estivo con picchi di oltre 30-32 gradi al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio, con qualche grado in meno al Sud e nelle regioni adriatiche. In particolare, da lunedì 10 settembre l'alta pressione sub-sahariana raggiungerà i suoi massimi e secondo gli esperti i suoi effetti dureranno almeno fino al 16 settembre.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province autonomeEMETTE IL PRESENTE BOLLETTINO DI CRITICITÀ NAZIONALE/ALLERTA Per la giornata di domani, Sabato 8 settembre 2018:ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico ...

Meteo - piogge in tutta Italia ma nel weekend torna il sole : 'Caldo estivo fino al 15' : piogge e temporali stanno interessando molte regioni d'Italia, per via di una perturbazione atlantica: il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di oggi sarà caratterizzata da un'...

Meteo pazzo - Italia spezzata in due e le sorprese non sono finite. Cosa ci aspetta : Italia nella morsa del maltempo. L’arrivo dell’ennesimo vortice atlantico influenzerà le nostre regioni, facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche al Centro, fino a Roma, e al Sud, soprattutto in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna, come la provincia di Olbia-Tempio, e la Sicilia, in provincia di Palermo e Trapani. Nel corso della notte e delle ultime ore a ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Allerta Meteo - è un venerdì di forte maltempo sull’Italia : attenzione ai temporali pomeridiani : 1/9 ...

Meteo - weekend a due facce : oggi temporali e grandinate sull’Italia : Ondata di maltempo in arrivo su gran parte della penisola: il Meteo di venerdì 7 settembre vede protagonisti i temporali che, associati a grandine, transiteranno al Nord fino a Toscana e Marche. Anche le temperature caleranno temporaneamente di 10 gradi laddove le precipitazioni saranno più forti.Continua a leggere

Meteo Italia : torna il caldo intenso la prossima settimana - oltre i 30° grazie all'anticiclone africano! : Previsioni Meteo: confermata onda calda per la prossima settimana. Potrebbe durare a lungo! Ve lo avevamo preannunciato già nei nostri ultimi editoriali: la prossima settimana sarà...