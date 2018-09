Meteo | in Lombardia piogge in arrivo da giovedì

Meteo : Lombardia - da domani sereno e temperature in aumento : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Nelle prossime ore il cielo sulla Lombardia sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla pianura e nuvoloso sui rilievi. Sono possibili rovesci isolati sui rilievi da metà giornata, più probabili sulla fascia prealpina. Le temperature massime in pianura oscilleranno

Previsioni Meteo Lombardia : da domani sereno e temperature in aumento : “Un flusso in quota dai quadranti occidentali, progressivamente più stabile, porta sulla regione tempo prevalentemente soleggiato: oggi qualche nube e possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, domani a tratti velato con precipitazioni poco probabili, lunedì flusso da nord con temperature in aumento e qualche rovescio sui rilievi orientali. Martedì e mercoledì sereno e asciutto grazie all’espansione di un temporaneo promontorio ...

Allerta Meteo Milano - Lombardia : scatta monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso : Come vi abbiamo illustrato in questo articolo, l'ondata di maltempo che in queste ore si è attivata sulle regioni settentrionali sta già apportando fenomeni intensi con relativi disagi in...

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo nelle prossime ore : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Sulla Lombardia l'avvicinamento da ovest di una modesta saccatura atlantica determina un graduale peggioramento delle condizioni del tempo, con rovesci e temporali che interesseranno tutta la regione fino alla giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Ar

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo nelle prossime ore : Sulla Lombardia l’avvicinamento da ovest di una modesta saccatura atlantica determina un graduale peggioramento delle condizioni del tempo, con rovesci e temporali che interesseranno tutta la regione fino alla giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, nella giornata di sabato la perturbazione lascerà spazio ad ampie schiarite, specie in pianura, con residua instabilità pomeridiana sui rilievi e un generale ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a giovedì : Milano, 4 set. (AdnKronos) - Una temporanea rimonta anticiclonica è in atto sull'Italia settentrionale: sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e soleggiato fino alla prima parte di giovedì, quando in giornata si avvicinerà una debole saccatura atlantica con tendenza a nuovo peggioramento dalla

Meteo : in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a giovedì : Una temporanea rimonta anticiclonica è in atto sull’Italia settentrionale: sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e soleggiato fino alla prima parte di giovedì, quando in giornata si avvicinerà una debole saccatura atlantica con tendenza a nuovo peggioramento dalla serata. Venerdì 7 il transito della debole perturbazione rinnoverà condizioni di instabilità su tutta la regione con molte nubi, rovesci diffusi e nuovo calo termico a ...

Meteo : in Lombardia permane maltempo - miglioramento da lunedì : Milano, 1 set. (AdnKronos) - Weekend di maltempo in Lombardia a causa di un vortice di bassa pressione che interessa tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore, tuttavia, andrà ad isolarsi sul Centro-Nord Italia, determinando generali condizioni di variabilità. Secondo il bollettino Meteo dif

Allerta Meteo Lombardia : ancora temporali - continua il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Nuovi forti temporali sono previsti nell’area di Milano fino a domattina. Secondo l’avviso di criticità moderata (codice arancione) pubblicato da Regione Lombardia, a partire dal pomeriggio odierno potrebbero accentuarsi i fenomeni temporaleschi. Rimane pertanto attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Così come restano sotto stretto ...

Meteo - torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Allerta Meteo Lombardia : il Comune attiva il monitoraggio per Seveso e Lambro : Forti temporali sono previsti a Milano in arrivo da questa sera. Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 30 agosto. I temporali forti interesseranno tutta la Regione anche nella giornata di domani, venerdì 31 agosto. Il Comune di Milano ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per ...

Meteo - Arpa : in Lombardia ancora bel tempo fino a venerdì : ancora alta pressione e tempo splendido in Lombardia nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì, quando è attesa “la discesa di una goccia fredda dal Nord Europa“, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa. Sono possibili episodi di instabilità e temporali sia venerdì che sabato. Domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per qualche sottile velatura specie in mattinata. In pianura le temperature sono in leggero aumento con minime ...

Meteo : in Lombardia da mercoledì instabilità e temperature in calo : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Fino a domani, sulla Lombardia, condizioni di bel tempo per una rimonta dell'alta pressione di origine subtropicale. Da mercoledì prossimo, l'alta pressione cederà il passo a correnti più fresche ed instabili che determineranno tempo variabile su tutto il Nord Italia. I

Meteo : in Lombardia da mercoledì instabilità e temperature in calo : Fino a domani, sulla Lombardia, condizioni di bel tempo per una rimonta dell’alta pressione di origine subtropicale. Da mercoledì prossimo, l’alta pressione cederà il passo a correnti più fresche ed instabili che determineranno tempo variabile su tutto il Nord Italia. instabilità in intensificazione nel fine settimana, con temperature in calo a partire dalla giornata di giovedì. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo ...