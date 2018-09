Messico | Maradona allena squadra serie B

Maradona divide il Messico - L'Universal : 'E' drogato - si curi' : Roma, 8 set., askanews, - Diego Maradona divide i tifosi Messicani. L'ex pibe de oro è in procinto di assumere la direzione tecnica dei Dorados di Sinaloa e mentre la dirigenza del club che milita in ...

Maradona ricomincia dal Messico : è il nuovo allenatore del Dorados : L'ex stella argentina Diego Armando Maradona è stato nominato allenatore del Dorados de Sinaloa, club messicano di seconda divisione, come confermato dal club in una nota. «Benvenuto...

Maradona - altro giro e altra avventura. Sarà allenatore in Messico : El Pibe de Oro lascia dopo due mesi la Dinamo Brest e viene annunciato come nuovo tecnico dal Dorados, squadra di seconda serie messicana nella quale chiuse la propria carriera Guardiola

Maradona riparte dal Messico : allenerà i Dorados de Sinaloa : TORINO - Diego Maradona ricomincia dal Messico. Il Pibe de Oro è stato nominato allenatore dei Dorados de Sinaloa : ad annunciarlo Jorge Alberto Hank, il presidente della squadra, militante nella ...

Ufficiale : Maradona allenerà in Messico : Altro trasloco in vista per Diego Armando Maradona. Pochi mesi dopo aver accettato la presidenza della Dinamo Brest, club bielorusso, l’ex Pibe de Oro ha accettato l’offerta di allenare il Dorados de Sinaloa, squadra in fondo alla classifica della Serie B messicana. Conclusa l’esperienza negli Emirati Arabi con il Dibba Al-Fujairah, l’argentino si siederà sulla panchina del club centroamericano. LEGGI TUTTE LE ...

Maradona - offerta per allenare in Messico : Altro trasloco in vista per Diego Armando Maradona. Pochi mesi dopo aver accettato la presidenza della Dinamo Brest, club bielorusso, l’ex Pibe de Oro starebbe valutando l’offerta di allenare il Dorados de Sinaloa, squadra in fondo alla classifica della Serie B messicana. Secondo i media argentini, anche lo Xolos de Tijuana – stessa proprieta del Dorados – avrebbe contattato Maradona per la panchina. LEGGI TUTTE LE ...