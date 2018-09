Mercato Serie A | Torino a un passo da Cedrick Bowen

Le notizie più importanti di oggi : dal caos in Serie B fino alle ultime news di Mercato : Il presente si chiama Champions, ma il futuro potrebbe riservare incarichi prestigiosi per Steven Zhang, figlio del proprietario dell’Inter. Thohir, attualmente ancora numero uno del club nerazzurro, ha il mandato in scadenza a fine ottobre e il suo successore potrebbe essere proprio il 26enne Steven. Il passaggio di testimone permetterebbe al rampollo di casa Zhang di diventare il presidente più giovane della Serie A. ...

I Robinson - un attore della famosa serie tv ora è un cassiere in un superMercato : Essere un attore in tempi di crisi non è facile. Lo sa bene Geffrey Owens che, negli anni '80, è stato uno dei protagonisti di ' I Robinson '. La storica sit-com molto celebre qui in Italia, ...

Il calcioMercato dal 2010 a oggi - in Serie A spesi oltre 6 - 7 miliardi : Il CIES ha analizzato il mercato degli ultimi 8 anni. Premier senza paragoni, il City è il club che ha speso di più. Juve e Roma nella top 10 per investimenti. L'articolo Il calciomercato dal 2010 a oggi, in Serie A spesi oltre 6,7 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato Serie A - Torino firma Tyshawn Taylor : ROMA - La Fiat Torino corre ai ripari dopo l'infortunio alla spalla che ha messo ko Tra Holder, i piemontesi decideranno a breve cosa fare con il giocatore, e ingaggia Tyshawn Taylor. Play-guardia ...

CalcioMercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...

Ledesma a Piacenza : il punto sul Mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Albissola chiude per Brumat , Siena,. Rinforzo di spessore per la mediana dell'AlbinoLeffe: ecco Romizi , ex Vicenza,. A proposito di centrocampisti: il ...

Mercato Serie A - Jamil Wilson torna a Torino : ROMA - Dopo la rinuncia forzata a Royce White , che non si è presentato nel capoluogo piemontese, la Fiat Torino è corsa ai ripari riportando in gialloblu Jamil Wilson. L'ala piccola classe 1990 ha ...

Serie A 2018 : quanti gol dal calcioMercato : Stefan de Vrij, Inter, Il difensore olandese non ha certamente bisogno di presentazioni: gli anni trascorsi in maglia Lazio lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, l'Inter lo ha portato a Milano ...

Serie C : Mercato prolungato fino al 31/8 : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dall'Associazione Italiana ...

Figc - proroga a Mercato Serie C fino al 31 agosto : Il mercato della Serie C è stato prorogato fino al 31 agosto. “Il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega italiana calcio professionistico e dall’Associazione italiana calciatori (Aic) in ordine alla proroga dei termini di tesseramento per le società di Serie C, concede ai club di effettuare acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazioni ...

Serie C - ufficiale : il Mercato chiuderà il 31 agosto : ROMA - Il mercato della Serie C non chiuderà il 25 agosto, bensì il 31. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini , preso atto delle esigenze ...