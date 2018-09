Memento | allo Stadio di Domiziano | fino al 4 ottobre | le opere di Rabarama

romadailynews

(Di martedì 11 settembre 2018) Grande partecipazione e successo per il vernissage a Roma dell’artista di fama internazionale, conche riconducono il fruitore nel passato per poter capire il presente e determinare il futuro. Roma – Con un percorso che va dall’inizio della sua ricerca artistica all’attuale momento creativo, Paola Epifani, in arte, proponeal 4a Roma,di, un numero importante di sue sculture e tele, anche di grandi dimensioni, tra le più significative.(ricord ati!) è il titolo dell’esposizione personale, un imperativo ricco di solennità che desidera volutamente accompagnare il pubblico indietro nel tempo. Lein mostra nel sito archeologico sottostante Piazza Navona riconducono, infatti, il fruitore nel passato, ricordando a ognuno le sue radici per poter comprendere chi si è diventati adesso e poter così determinare il proprio ...