Medico licenziato da ospedale cattolico perché divorziato e risposato | la Corte Ue si

(Di martedì 11 settembre 2018) Unnon può licenziare unsolo perché hae si è. A stabilirlo è ladi Giustizia Ue in una sentenza relativa al caso di J.Q.,, primario in una clinica di Dusseldorf gestita dall'Ir, ente legato alla Diocesi di Colonia. Quando l'Ir ha saputo che il, dopo il divorzio dalla prima moglie, si eracivilmente, senza che il primo matrimonio fosse stato annullato, lo haperchè "gravemente venuto meno agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro". Non così, però, secondo laUe.Per la, licenziare unche lavora in unsolo perché si è"può costituire una discriminazione vietata", fondata su motivi religiosi. Per la, l'obbligo per un primariodi rispettare il carattere sacro e ...