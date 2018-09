Matteo Salvini | ' Finanziaria basata sulla crescita e non sull' austerità

Diretta Facebook Matteo Salvini - forse la busta era già stata aperta : 3 ''Apriamola insieme'' aveva detto Matteo Salvini durante la Diretta Facebook di venerdì scorso [VIDEO]. Il ministro dell'Interno, insieme al proprio team di comunicazione, aveva deciso di coinvolgere i propri elettori sulla questione dell'indagine a suo carico. Nel video, infatti, il vicepremier ha affermato di voler aprire 'in esclusiva' la busta inviata dalla Procura della Repubblica, nella quale gli veniva notificato l'avviso ...

Porta a Porta - al via la nuova stagione con ospite Matteo Salvini : L’informazione torna protagonista in seconda serata su Rai1 con la ventiquattresima stagione di “Porta a Porta” di Bruno Vespa: ecco quando Tutto pronto per il ritorno in tv di “Porta a Porta“, lo storico programma di informazione condotto da Bruno Vespa in seconda serata su Rai1. Scopriamo le novità e alcune anticipazioni sulla ventiquattresima stagione in partenza sulla prima rete di Viale Mazzini. Porta a Porta ...

Matteo Salvini : "Accordo sui migranti con la Germania? Se è a saldo zero firmo" : Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, oggi a Monaco, prima di una seduta col gruppo del partito, secondo quanto riporta la Dpa. "A livello di tecnici dei ministeri la trattativa è chiusa", ha spiegato. "L'intesa è sulla scrivania di Salvini", ha aggiunto "ora vediamo se quello che è stato ...

La Lega di Matteo Salvini restituirà a rate i 49 milioni? : L’Ansa rilancia l’ipotesi di un prelievo graduale per permettere al partito di Matteo Salvini di non cessare le proprie attività. Secondo

Enrico Mentana intervista Matteo Salvini La diretta : Nell’ambito dell’evento organizzato dalla Fondazione Don Gino Rigoldi «Change. Gli italiani sono in rivolta?»

Ilaria Cucchi commossa dopo la prima di “Sulla mia pelle” che racconta gli ultimi giorni di vita di suo fratello Stefano Cucchi - poi l’affondo su Matteo Salvini (VIDEO TRAILER) : Ilaria Cucchi non riesce a trattenere la commozione e dopo la proiezione di “Sulla mia pelle”, il film che ha inaugurato la sezione “Orizzonti” della Mostra del cinema di Venezia e che racconta gli ultimi sette giorni di vita di suo fratello Stefano Cucchi, corre ad abbracciare i protagonisti e il regista del film. L’emozione in sala è palpabile e Ilaria Cucchi prova a descriverla con alcune parole pubblicate su ...

Starbucks a Milano : ecco il commento di Matteo Salvini sulle code che si creano ogni giorno per entrare : Starbucks è arrivato in Italia dopo anni di attesa e nonostante il menù sia fin troppo italiano sembrerebbe aver fatto centro, considerando le file chilometriche che ogni giorno si creato fuori dal locale. code lunghe 300 metri che scorrono al rallentatore e che hanno fatto storcere il naso al nostro Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che da bravo patriottico ha lasciato un commento incisivo: “Due ore di coda per un caffè da Starbucks? Ma ...

Elisa Isoardi - gli auguri di Matteo Salvini per la Prova del Cuoco : «Tifo per te e per la cucina italiana» : Vice premier da cuore tenero, Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno ha scritto su Twitter un messaggio rivolto alla compagna Elisa Isoardi che proprio oggi inizia la sua conduzione a capo de La ...

Matteo Salvini risponde agli insulti dell'Onu : 'Non azzardatevi - ecco che roba siete' : Per Michelle Bachelet , il nuovo Alto commissario Onu, una sorta di 'Boldrini mondiale', l'Italia è razzista. Tanto razzista che l'Onu, ha annunciato la signora, invierà personale in Italia 'per ...

La prova del cuoco - Matteo Salvini fa gli auguri via twitter alla compagna Elisa Isoardi che esordisce su Rai1 : “Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana”. Con un tweet, il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha fatto pubblicamente gli auguri alla compagna Elisa Isoardi che oggi debutta sulla tv di Stato nella sua nuova esperienza televisiva come conduttrice de La prova del cuoco. Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia ...

La Prova del Cuoco - Matteo Salvini sui social : «In bocca al lupo Elisa. Faccio il tifo per te» : Elisa Isoardi, Matteo Salvini La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi inizia con gli auguri di Matteo Salvini. Puntuale, e un po’ a sorpresa, alle 11.30 il leader della Lega e vicepremier ha formulato sulle sue seguitissime pagine social un «in bocca al lupo» alla sua fidanzata, proprio mentre quest’ultima iniziava la diretta della sua nuova avventura televisiva su Rai1. Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la ...

Porta a Porta - Bruno Vespa : Matteo Salvini e Danilo Toninelli primi due ospiti della stagione : Sarà il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ad inaugurare la nuova stagione di Porta a Porta in programma da domani in seconda serata su Rai1 . Ad annunciarlo il conduttore Bruno Vespa in ...

La Lega vola nei sondaggi : il partito di Matteo Salvini al 35% - consensi raddoppiati dal 4 marzo : La Lega di Matteo Salvini registra un vero e proprio exploit di consensi attestandosi al 35%, seguita dal Movimento 5 Stelle capitanato da Luigi Di Maio al 26,4% (in netto calo rispetto alle elezioni del 4 marzo). Il partito Democratico risulta essere il terzo partito d'Italia con il 20,8% dei voti.Continua a leggere

Matteo Renzi dà del cavernicolo a Matteo Salvini : 'Ci riporta all'età della clava' : E mentre Matteo Renzi sostiene che con Salvini 'l'Italia offre al mondo l'immagine di un Paese da età della pietra e della clava', l'ultimo ritrovato 'antifascista e antirazzista' è un sito web nato ...