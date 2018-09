Matteo Renzi is back | Nei miei confronti un clima da 2012 | ma non mi candido

huffingtonpost

: Renzi accolto come una star, la gente urla: «Matteo, Matteo!» Video - Corriere : Renzi accolto come una star, la gente urla: «Matteo, Matteo!» Video - mante : 'Andrò nelle scuole, in tv, pensano di essersi liberati di me, ma hanno sbagliato” Matteo Renzi o del “continuiamo a farci del male' - petergomezblog : Firenze, i genitori di Matteo Renzi a processo per fatture false. Rinvio a giudizio anche per Luigi Dagostino. Prim… -

(Di martedì 11 settembre 2018) "Ilneiè come quello nel...".è compiaciuto e anche un po' imbarazzato dai tripudi di folla che continua collezionare alle feste dell'Unità. La scorsa settimana a Ravenna, domenica a Firenze, ieri sera a Milano. Divertito e carico, ma non sa che farne di tutta questa energia. Almeno per ora. "Non mialla segreteria", continua a ripetere ai suoi, anche oggi dopo lo speech al convegno organizzato a Milano da Algebris, il fondo finanziario che fa capo all'amico Davide Serra e che ha messo su al proprio interno un forum non-profit di cui fa parte lo stessocome adviser e l'ex vicepremier anglosassone, il liberale Nick Clegg, come chairman.In attesa del congresso Pd ("Mi arrabbio quando dicono che lo voglio ritardare!", si sfoga), iani hanno organizzato una due giorni di riflessione di area a Salsomaggiore ...