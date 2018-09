: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale l'Ambasciatore degli #USA #Eisenberg per esprimergli l'amicizia… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale l'Ambasciatore degli #USA #Eisenberg per esprimergli l'amicizia… - TelevideoRai101 : Mattarella a Eisenberg: vicinanza a Usa - PalladeAtena : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale l'Ambasciatore degli #USA #Eisenberg per esprimergli l'amicizia e la vic… -

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale l'ambasciatore americano, Lewis Michael, per esprimergli l'amicizia e ladel popolo italiano in occasione del 17esimo anniversario dell'attacco terroristico alle Torri gemelle del World Trade Center di New York e al Pentagono di Washington. "Ho desiderato incontrarla perché questo è il primo 11 settembre che trascorre a Roma da ambasciatore", ha detto il Presidente ad.(Di martedì 11 settembre 2018)