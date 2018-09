MasterChef Italia 7 Anticipazioni 11 settembre | la singolare sfida di Bruno Barbieri

MasterChef Italia 7/ Anticipazioni 11 settembre : in replica la prima sfida della stagione (Tv8) : In replica la seconda puntata della settima stagione di MASTERCHEF ITALIA 7, un doppio episodio (terzo e quarto) tutto da gustare. Appuntamento a stasera su Tv8.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:40:00 GMT)

MasterChef Italia 7 al via su Tv8 tra novità e conferme : la prima edizione senza Carlo Cracco finalmente in chiaro : A poche settimane dalla messa in onda della nuova edizione, Masterchef Italia 7 sbarca finalmente in chiaro da oggi, 4 settembre, su Tv8. I concorrenti sono pronti a prendere posto ai fornelli presentando i loro piatti e sperando di ottenere un posto nella masterclass che terrà insieme questa edizione, la prima senza Carlo Cracco. Lo chef stellato ha deciso di lasciare il reality per evitare la troppa tv e concentrarsi sul suo nuovo ...