Martedi 11 Settembre sui canali Sky Cinema HD

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di oggi - martedì 11 settembre 2018 : i numeri vincenti e le quote : In diretta su Leggo.it tutte le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, martedì 11 settembre 2018. Tutti i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del...

TgLa7d delle 18.15 di martedì 11 settembre 2018 : Le principali notizie di oggi - "Mondo di mezzo", la mafia a Roma esiste, ribaltata la sentenza di primo grado. Il "decretone" per Genova venerdì in Cdm. Ponte ricostruito entro 1 anno. L'Aquila: calcinacci da viadotto sull'A24. ...

Temptation Island Vip 2018 - andrà in onda martedì 18 settembre : La prima puntata di Temptation Island Vip 2018 andrà in onda su Canale 5 in prima serata martedì 18 settembre . Dopo settimane di indiscrezioni e di ipotesi di slittamento finalmente c'è l'ufficialità.

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 11 Settembre 2018 : Film Stasera in TV: Avengers: Age of Ultron, Fahrenheit 9/11, Premonitions, La Pazza Gioia, Mean Machine, L'amore all'improvviso, Troy, Quartet

Programmi TV di stasera - martedì 11 settembre 2018. Su Rai2 Avengers : Age of Ultron : Avengers: Age of Ultron Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2017, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Prodotta in Italia. Il rogo di Casal di Pietra: Sono passati cinque anni dal giorno in cui Bruno si è liberato dalla pallottola che aveva nel cuore. Nella redazione del quotidiano in cui per anni si è occupato di cronaca nera arriva, a gran sorpresa, sua figlia Maddalena col ruolo di ...

Morning note : l'agenda di Martedi' 11 settembre : Partecipano, tra gli altri, Giovanni Tria, Ministro dell'Economia e delle Finanze; Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Finanze del Senato; Daniele Pesco, Presidente della Commissione ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 11 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi martedì 11 settembre andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alle qualificazioni di cerchio e palla per quanto le individualiste: le ragazze in gara si esibiranno esclusivamente con un attrezzo. In serata andranno in scena le Finali di Specialità per quanto riguarda questi due attrezzi L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con Alexandra ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (martedì 11 settembre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi martedì 11 settembre. Il big match è Spagna Croazia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 07:00:00 GMT)