Mariana Falace frecciatina su Alessia Prete su Instagram

(Di martedì 11 settembre 2018) Le due ex gieffine (ed ex amiche) si provocano a suon di stoccate su. C’era una volta una salda amicizia tra. Le due si sono conosciute nell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso la scorsa primavera. A distanza di cinque mesi sembra proprio che le cose siano cambiate, nettamente. Pochi giorni fa lasi trovava nei pressi della biennale di Venezia dove ha sfilato in occasione della mostra cinematografica appena conclusa. La napoletana non si è privata di mettere le foto sui social, seguite da una caterva di commenti, tra cui una critica rivolta da un suo follower alle ex coinquiline diall’interno della casa più spiata d’Italia ed in particolar modo ad. Il commento recita: Le altre gieffine che fanno? Passeggiano sul lungomare di Viareggio o sui marciapiedi di ...