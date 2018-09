Maria De Filippi e Barbara hanno litigato? La d’Urso spiega

Uomini e Donne - il nonno superdotato di Maria De Filippi subito nei guai : Riccardo Guarnieri sputtanato : È iniziata con il botto la nuova stagione di Uomini e Donne . Dopo l'addio di Giorgio Manetti , il bacio rifiutato di Gemma Galgani si aggiungono direttamente da Temptation Island la coppia formata da ...

Amici - Maria De Filippi fregata da una foto. Il dettaglio da impazzire : 'La Miss Italia arruolata su Canale 5' : Il talent-show Amici di Maria De Filippi apparirebbe, secondo indiscrezioni, completamente restaurato per questa nuova stagione. Oltre alle novità del Serale, anche la fascia pomeridiana, in onda su ...

“È diversa - più giovane”. E piace da morire : vista Maria De Filippi a Uomini e Donne? : Uomini e Donne è tornato in tv. Finita (quasi, viste le temperature) l’estate, comincia la nuova stagione televisiva e tra i primi programmi a ripartire c’è anche quello, seguitissimo, di Maria De Filippi. Le anticipazioni erano state chiare (e corrette): si riparte dal trono over, dunque da Gemma Galgani, che quest’anno dovrà fare a meno di Giorgio Manetti. Come annunciato qualche giorno fa, infatti, il cavaliere ...

Oggi in onda la puntata del trono over. Maria De Filippi : “Giorgio Manetti ha lasciato definitivamente il programma” Ecco il perchè! : La nuova edizione di Uomini e Donne riparte dal trono over, andato in onda nella puntata del 10 settembre 2018. Lo studio si è immediatamente accorto dell’assenza di uno dei grandi protagonisti delle passate stagioni, Giorgio Manetti. È stata Maria De Filippi a spiegare brevemente i motivi della sua assenza. Giorgio avrebbe scelto di non partecipare alle registrazioni del programma dopo essersi sentito attaccato, a suo avviso senza motivo. ...

Tensioni tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi? La "risposta" arriva in diretta : Nessun attrito tra le due regine della tv: a confermarlo alcune parole pronunciate dalla d'Urso durante l'ultima puntata di...

Maria De Filippi - terremoto a Uomini e donne : per chi ha preso una cotta Luigi Mastroianni - tronista gelato : Subito un terremoto nel salotto di Maria De Filippi . A Uomini e donne il tronista Luigi Mastroianni ha preso subito una cotta per un'altra tronista, Mara Fasone , annullando tutti gli appuntamenti in ...

Uomini e donne - l'intrattenimento low budget di Maria De Filippi che si ripete e si auto-alimenta : Recensire la prima puntata della 23esima edizione di Uomini e donne significa rischiare di scrivere cose già scritte. Non può essere diversamente per un format di successo (anche sui social) che continua a ripetersi riuscendo in maniera assai impressionante a raccontare (un certo tipo di) le relazioni interpersonali dei giorni nostri introducendo man mano, apparentemente in maniera naturale, ma in realtà assai strategicamente, piccoli ...

Caterina Balivo : "Lascio Asia Argento a Fazio"/ Parte Vieni da me : "sfido Maria De Filippi - la CR7 della tv" : Caterina Balivo: "Lascio Asia Argento a Fazio". Ultime notizie, la conduttrice protagonista con Vieni da me: "sfido Maria De Filippi, la CR7 della tv"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:23:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi : una foto pubblicata per caso svela chi è la nuova conduttrice del daytime? : Amici, Pamela Camassa sarà la nuova conduttrice del daytime. Questo, almeno, è quello che abbiamo presupposto vedendo quest’ultimo selfie della showgirl. Nella foto, infatti, è possibile notare sia il logo di Amici, sia quello di Vodafone, da anni sponsor della trasmissione. Amici, chi è Pamela Camassa? Pamela Camassa è venuta alla ribalta nell’edizione 2005 di Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto dietro Edelfa Chiara Masciotta ...

Caterina Balivo : «Con Vieni da me sfido Maria De Filippi - la CR7 della tv» : di Marco Castoro Ha cominciato il direttore di Raiuno Angelo Teodoli a dirle Vieni da me . Strappandola da Detto fatto di Raidue, un successo di ascolti e popolarità che si prolunga dal 2013. Poi ha ...