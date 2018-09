Maria De Filippi e Barbara d’Urso ai ferri corti? La smentita

Uomini e donne - lo schiaffo di Giulia Latini : 'Mai stata con lui'. Una bomba da Maria De Filippi : Per Giulia Latini , protagonista di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5, è arrivato il momento delle confessioni, piovute sui social, dove si è raccontata, almeno in parte, hai fan. La ...

Uomini e donne - pesantissimo segreto nel passato del cavaliere Gianluca Scuotto : Maria De Filippi lo sapeva? : La nuova stagione di Uomini e donne di Maria De Filippi è appena iniziata, e ad attirare l'attenzione nel parterre dei cavalieri c'è Gianluca Scotto , 44 anni. Dichiara di essere un personal trainer, ...

“È così!”. Barbara d’Urso e Maria De Filippi ai ferri corti? La verità sulla lite. Carmelita spiega : Barbara d’Urso versus Maria De Filippi. Due donne, due giganti della rete Mediaset. Sono loro due le campionesse d’ascolti. Come se ci si trovasse davanti a una torta: Queen Mary fa il pieno nel primo pomeriggio e il sabato sera, Carmelita si prende la seconda metà pomeridiana e la giornata di domenica. Insomma, da settembre a maggio sono loro due ad avere in mano l’impero auditel delle frequenze Mediaset. Eppure, tra le due i ...

Barbara D'Urso e Maria De Filippi hanno litigato? Ecco la verità : di Emiliana Costa Barbara D'Urso e Maria De Filippi ai ferri corti? È da tempo che si rincorrono rumors su una presunta lite tra le signore della tv, ma finora non era dato sapere motivi e cause dell'...

Maria De Filippi - la trasformazione è clamorosa. Ma che accidenti ha fatto? : È una delle regine della televisione italiana e bisogna riconoscerle un “potere”, quello di aver trasformato (in meglio o in peggio non sta a noi giudicare) la tv di casa nostra. Da quando c’è Maria De Filippi la tv non è più la stessa: sono cambiati i format, sono cambiati i programmi, è cresciuto il pubblico. Potrà anche non piacere la tv che fa lei ma va detto: è stata brava. Molto. E infatti è ormai un idolo. E ora che i programmi ...

Maria De Filippi e Barbara hanno litigato? La d’Urso spiega : Barbara d’Urso e Maria De Filippi non hanno litigato: la conduttrice di Pomeriggio 5 si rivela Lo sanno tutti che nel mondo dello spettacolo le liti sono sempre dietro l’angolo, soprattutto se il cerchio si restringe a chi lavora per il piccolo schermo. Tra tutte le conduttrici della televisione italiana, Barbara d’Urso è forse quella […] L'articolo Maria De Filippi e Barbara hanno litigato? La d’Urso spiega ...

Uomini e Donne - il nonno superdotato di Maria De Filippi subito nei guai : Riccardo Guarnieri sputtanato : È iniziata con il botto la nuova stagione di Uomini e Donne . Dopo l'addio di Giorgio Manetti , il bacio rifiutato di Gemma Galgani si aggiungono direttamente da Temptation Island la coppia formata da ...

Maria De Filippi ringiovanita in tv : ecco svelato il trucco : Da lunedì 10 settembre è tornato l'appuntamento televisivo quotidiano con Uomini e Donne. La prima puntata di questa stagione è partita con il Trono Over, ma molti...

Amici - Maria De Filippi fregata da una foto. Il dettaglio da impazzire : 'La Miss Italia arruolata su Canale 5' : Il talent-show Amici di Maria De Filippi apparirebbe, secondo indiscrezioni, completamente restaurato per questa nuova stagione. Oltre alle novità del Serale, anche la fascia pomeridiana, in onda su ...

“È diversa - più giovane”. E piace da morire : vista Maria De Filippi a Uomini e Donne? : Uomini e Donne è tornato in tv. Finita (quasi, viste le temperature) l’estate, comincia la nuova stagione televisiva e tra i primi programmi a ripartire c’è anche quello, seguitissimo, di Maria De Filippi. Le anticipazioni erano state chiare (e corrette): si riparte dal trono over, dunque da Gemma Galgani, che quest’anno dovrà fare a meno di Giorgio Manetti. Come annunciato qualche giorno fa, infatti, il cavaliere ...

Oggi in onda la puntata del trono over. Maria De Filippi : “Giorgio Manetti ha lasciato definitivamente il programma” Ecco il perchè! : La nuova edizione di Uomini e Donne riparte dal trono over, andato in onda nella puntata del 10 settembre 2018. Lo studio si è immediatamente accorto dell’assenza di uno dei grandi protagonisti delle passate stagioni, Giorgio Manetti. È stata Maria De Filippi a spiegare brevemente i motivi della sua assenza. Giorgio avrebbe scelto di non partecipare alle registrazioni del programma dopo essersi sentito attaccato, a suo avviso senza motivo. ...

Tensioni tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi? La "risposta" arriva in diretta : Nessun attrito tra le due regine della tv: a confermarlo alcune parole pronunciate dalla d'Urso durante l'ultima puntata di...

Maria De Filippi - terremoto a Uomini e donne : per chi ha preso una cotta Luigi Mastroianni - tronista gelato : Subito un terremoto nel salotto di Maria De Filippi . A Uomini e donne il tronista Luigi Mastroianni ha preso subito una cotta per un'altra tronista, Mara Fasone , annullando tutti gli appuntamenti in ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti abbandona Maria De Filippi : lei lo smaschera - cosa va a fare : Era già stato anticipato dallo stesso Giorgio Manetti che per la prossima stagione di Uomini e Donne non sarebbe stato tra i cavalieri del Trono Over di Maria De Filippi. Il motivo di questa decisione ...