' Marc era in una delle Torri Gemelle | ci implorò di salvarlo' | quattro testimoni

Spagna - Marcelo si accorda con il fisco : verserà 750mila euro : Secondo “El Mundo”, Marcelo sarebbe arrivato ad un accordo con il fisco spagnolo per evitare il processo per frode fiscale: il terzino del Real Madrid accetterà una condanna a 4 mesi di carcere senza scontarla e poi provvederà a versare il pagamento di 753.624,9 euro, il 40% della cifra che gli era stata contestata più gli interessi. Dopo Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho anche Marcelo sembra aver scelto la strada della ...

Il personaggio di Ciro Di Marzio, tornerà in pista con un film per il grande schermo; Marco D'Amore dirigerà la pellicola con il suo personaggio che l'ha reso famoso in Gomorra.

RTL 102.5 contro Rete 4 : "Viva L'Italia" è un Marchio registrato. Il programma di Gerardo Greco rischia di finire in tribunale : A poche ore dal varo ufficiale, "la nuova Rete 4" si trova già a dover fare i conti con alcune beghe relative ad una delle nuove emissioni tanto pubblicizzate nelle ultime settimane. Viva L'Italia (il programma di Gerardo Greco in partenza giovedì prossimo) ha attirato le attenzioni dell'ufficio legale dell'emittente radiofonico RTL 102.5 a causa del nome scelto.Al centro del contendere, l'utilizzo del marchio registrato "Viva L'Italia" ...

MotoGp - ospite speciale per Valentino Rossi prima del Gp di Misano : nel box spunta Marco Materazzi [FOTO E VIDEO] : prima dell’inizio del Gp di Misano si è presentato Marco Materazzi nel box di Valentino Rossi, scattando una foto con il Dottore Una visita gradita per Valentino Rossi prima del Gp di Misano, il pilota della Yamaha ha incontrato nel proprio box Marco Materazzi, campione del mondo con la Nazionale italiane nel 2006. Tra i due esiste un rapporto di amicizia, vista anche la passione del pilota pesarese per l’Inter. Materazzi e ...

Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella per Mina - ora scambia scambia il “roscio de Harry Potter” per Ed Sheeran (VIDEO) : Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella per Mina nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di esportare la propria ignoranza in ambito musicale anche su Instagram dove ha scambiato un singolo famosissimo di Ed Sheeran, Lego House, per un brano di Rupert Grint, il “roscio de Harry Potter”. La Vulcanologa è però in qualche modo “giustificata”, dato che nel video di Lego House, Ed Sheeran ha chiamato proprio Rupert Grint nei panni ...

Fca - inizia l'era Manley. Elkann : 'Scelta condivisa con Marchionne' - : Il manager inglese, 54 anni, è ufficialmente al timone di Fiat Chrysler e a fine mese presenterà la squadra di dirigenti. Il presidente del gruppo assicura: continuerà il suo lavoro "esattamente con ...

LIBIA - HAFTAR : "PRONTI A MarcIARE SU TRIPOLI"/ Ultime notizie - Generale : "Italia protegge capi milizie"

Libia - parla il generale Haftar : "Pronto a Marciare su Tripoli" : In Libia la tregua continua (molto faticosamente) a reggere. Ma se le violenze si sono arrestate, non lo è lo scontro politico. E ora il generale Khalifa Haftar, il leader delle milizie di Tobruk, si dice pronto a marciare su Tripoli. Sono parole importantissime, arrivate dopo una riunione con circa 30 leader triali e trasmessa in diretta dall'emittente libica Al Hadath.Il comandante dell'Esercito nazionale libico ha ribadito che non accetterà ...

Fca - parte ufficialmente l'era Manley. Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : MILANO - Un minuto di silenzio per ricordare ancora una volta Sergio Marchionne , poi prende il via l'assemblea che sancisce ufficialmente l'avvio dell'era di Michael Manley in sella alla Fiat ...

'Il partito unico del centrodestra è già nato - va solo formalizzato'. Parla Marcello Pera : Roma. Dice Marcello Pera, filosofo, già presidente del Senato, che il partito unico di centrodestra c'è già nell'elettorato prima ancora che in Parlamento e nelle sedi politiche. Va solo formalizzato. ...

DaniMarca - sciopero rientrato per la sfida al Galles : la 'vera' nazionale torna in Nations League : Danimarca, chi si rivede. Dopo le vicissitudini vissute nei giorni scorsi dalla nazionale di Christian Eriksen, Kasper Schmeichel e compagni, causate dalla polemica tra la Federazione danese e il ...

La DaniMarca sciopera - Pione Sisto non lo sa : il giocatore del Celta da solo in aeroporto : "Ho ricevuto molti messaggi negli ultimi giorni, ma non li ho letti tutti " le parole di Pione Sisto a TV3 Sport - uno di questi dovrebbe essere della Federazione. Devo dare un'occhiata". Proprio ...

Soleil Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati. Lo scoop arriva attraverso Instagram, dalle Instagram Stories della ragazza che ha dichiarato: "Ad agosto abbiamo preso una pausa, poi..."