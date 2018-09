Mappato il genoma di Nemo | aiuterà a salvare la barriera corallina

Mappato il genoma dell’orata : migliore qualità e sostenibilità in tutta la filiera : La ricerca coordinata dall’Università di Padova dal titolo “Genomic analysis of Sparus aurata reveals the evolutionary dynamics of sex-biased genes in a sequential hermaphrodite fish” pubblicata su «Nature Communications Biology» ha permesso di ottenere la sequenza completa del genoma dell’orata (Sparus aurata), che è, insieme al branzino, la più importante specie allevata nel Mediterraneo. Secondo i dati FAO, la produzione globale di orata è ...