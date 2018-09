Manovra | Tria | Favorevole a partire con taglio Irpef

Manovra - Tria : favorevole a taglio Irpef : 12.06 "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef " per i redditi familiari, dice il ministro dell'Economia Tria . Sottolinea che "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" ed è un'operazione da fare "in modo graduale". La flat tax "va finanziata con le tax expenditures, agevolazioni fiscali,ndr, ...

Manovra - Tria : favorevole a taglio Irpef : 12.06 "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef " per i redditi familiari, dice il ministro dell'Economia Tria . Sottolinea che "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" ed è un'operazione da fare "in modo graduale". La flat tax "va finanziata con le tax expenditures (agevolazioni fiscali,ndr) E' un sistema complesso, che richiede tempo",spiega Tria ."Una pace fiscale ci sarà,tanto più motivata quanto ...

Manovra - Tria : favorevole a partire con il taglio dell'Irpef : 'Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari'. Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria alla Summer School di artigianato. 'Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire ', ha detto ribadendo che il tutto deve essere comunque attuato ...

Tria rassicura i mercati : 'Manovra equilibrata - riforme saranno graduali' : La manovra sarà 'equilibrata' e le riforme graduali, 'non si può fare tutto subito'. Queste in estrema sintesi le linee guida sulla legge di bilancio ribadite dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, da Cernobbio durante il Forum Ambrosetti. 'Rispetteremo i vincoli di bilancio europei' . Bisogna partire dalla crescita, aggiunge Tria, 'ma non in deficit spending' . È '...