Manovra | Tria apre al taglio delle tasse | ' Favorevole a partire con taglio Irpef'

Manovra - Tria : favorevole a taglio Irpef : 12.06 "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef" per i redditi familiari, dice il ministro dell'Economia Tria. Sottolinea che "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" ed è un'operazione da fare "in modo graduale". La flat tax "va finanziata con le tax expenditures, agevolazioni fiscali,ndr, ...

Manovra - Tria : favorevole a taglio Irpef : 12.06 Manovra,Tria: favorevole a taglio Irpef "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef" per i redditi familiari, dice il ministro dell'Economia Tria. Sottolinea che "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" ed è un'operazione da fare "in modo graduale". La flat tax "va finanziata con le tax expenditures, agevolazioni fiscali,ndr, ...

Manovra - Tria : «Favorevole a partire con taglio dell'Irpef» : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria alla Summer School di Confartigianato. «Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire», ha detto ribadendo che il ...

Manovra - Tria : favorevole a taglio Irpef : 12.06 "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef" per i redditi familiari, dice il ministro dell'Economia Tria. Sottolinea che "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" ed è un'operazione da fare "in modo graduale". La flat tax "va finanziata con le tax expenditures (agevolazioni fiscali,ndr) E' un sistema complesso, che richiede tempo",spiega Tria."Una pace fiscale ci sarà,tanto più motivata quanto ...

Manovra - Tria : favorevole a partire con il taglio dell'Irpef : Parlando della Manovra di Governo, il ministro del Tesoro Giovanni Tria si è detto favorevole a partire con il taglio dell'Irpef. «Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale...

Manovra - Tria : favorevole a partire con il taglio dell'Irpef : 'Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari'. Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria alla Summer School di artigianato. 'Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire', ha detto ribadendo che il tutto deve essere comunque attuato ...

SCENARIO/ Tria - Manovra 'alla Padoan' contro M5s e Lega : Salvini e Di Maio danno battaglia su temi a costo zero, perché le chiavi della manovra sono saldamente nelle mani di Tria. E questo avrà conseguenze.

Tria rassicura i mercati : 'Manovra equilibrata - riforme saranno graduali' : La manovra sarà 'equilibrata' e le riforme graduali, 'non si può fare tutto subito'. Queste in estrema sintesi le linee guida sulla legge di bilancio ribadite dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, da Cernobbio durante il Forum Ambrosetti. 'Rispetteremo i vincoli di bilancio europei' . Bisogna partire dalla crescita, aggiunge Tria, 'ma non in deficit spending' . È '...

Le rassicurazioni di Tria a mercati e Ue : 'la Manovra sarà equilibrata - sì alle riforme ma in modo graduale' : Il ministro dell'Economia rivendica una linea prudente con l'Europa sin dall'inizio. 'E' inutile- dice- cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sul mercato' con il rialzo dello spread.' -

Forum Ambrosetti - Tria : 'governo verso Manovra equilibrata - su deficit-Pil non vi preoccupate' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alle televisioni da Carnobbio, in occasione del Forum Ambrosetti.

Tria : "Manovra equilibrata. Inutile sforare il deficit" : Il ministro dell'Economia del Governo Conte, Giovanni Tria, è stato oggi ospite al Forum Ambrosetti a Cernobbio dove, ovviamente, ha parlato anche della manovra economica che attende gli italiani nei prossimi mesi. Tria ha detto che il governo sta lavorando a una manovra equilibrata, cioè che "non punta a far partire una riforma forte senza le altre, perché sarebbe una manovra squilibrata che non considera che tutte le parti, ossia ...

Manovra - la vittoria della linea Tria : «L'obiettivo del governo è l’1 - 6%» - ma il ministro parla della crescita : Il ministro dell'Economia rivendica tra le righe l’atteggiamento prudente sui conti in vista dell'appuntamento con il nuovo quadro programmatico e la Manovra di bilancio. Il nodo investimenti, il futuro dello spread e l’obiettivo della crescita...

Manovra - Tria : «Via alle riforme ma non tutto si può fare subito» : Il ministro dell’Economia: la Manovra porterà crescita, puntiamo a dimezzare lo svantaggio rispetto agli altri paesi europei

Cernobbio - Tria tranquillizza i mercati : Manovra equilibrata - rispetteremo i vincoli : ... al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria rassicura gli imprenditori e i mercati e avverte, indirettamente, i leader di Lega e Movimento 5 stelle. E' ...