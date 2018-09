Manovra | per Lega priorità pensioni | lavoro | pace fisco | flat tax

Manovra - Tria : «Favorevole a partire con il taglio dell’Irpef Avanti con le grandi opere» : Il ministro dell’Economia: «In modo graduale, valutando compatibilità bilancio, perché c’è bisogno di equità e armonizzazione delle soglie». Quest’anno correzione del debito dello 0,1%. grandi opere, il ministro apre: personalmente spero si facciano

Il condono nella Manovra solo per debiti impossibili : Una pace fiscale che punterà sui creditori del fisco considerati inesigibili. Misure chiave del contratto di governo graduali e spazi di spesa sempre più risicati. La chiusura domenicale imposta al commercio è sembrata a molti un modo per distogliere l'attenzione dalla legge di Bilancio. L'exploit di Borsa e il calo dello spread, la conferma che secondo i mercati ha vinto la linea Tria: scelte di finanza pubblica prudenti, rispetto degli impegni ...

Manovra/ I pericoli di un Def che ignora la nuova tempesta perfetta : Da Cina, mercato dei bond, Turchia e America Latina arrivano segnali preoccupanti. La MANOVRA di bilancio in fase di stesura sembra dimenticare il contesto internazionale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ Il trucco della Germania per tenere alto lo spread con l'Italia, di G. PassaliFINANZA E SPREAD/ Aspettando il Def e Moody's: l'Italia può evitare il declassamento?, int. a A. Magagnoli

Manovra - Tria : 'Inutile sforare deficit se perdiamo risorse per lo spread' : 'È inutile cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sui mercati' con il rialzo dei tassi sui titoli pubblici. A dirlo è...

Manovra - governo : toni morbidi con Bruxelles e grandi riforme solo avviate per incassare la flessibilità Ue : 16.50 - Sulla Manovra 2019 è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a rassicurare che "ci sono margini" per far partire insieme tutte e tre le principali riforme promesse dal governo: reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Tria ha spiegato che "ovviamente" c'è necessità di un bilanciamento" e che si discute "se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Il ministro ha parlato a margine ...

Manovra : Tria - spero calo spread : ... lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria. "Speriamo - ha aggiunto - che chiarendo quali saranno i limiti del nostro bilancio, come è stato dichiarato da tutto il governo, la discesa dei ...

Manovra : Tria - ci sono i margini per fare tutte le riforme - puntiamo sulla crescita : ... la flat tax e gli interventi sulla previdenza, Tria ha risposto che 'ci sono margini per far partire le varie riforme, ovviamente si sta mettendo a punto nella discussione politica il disegno ...

Manovra : Tria - margini per fare tutte riforme - puntare su crescita : Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando con i giornalisti al termine dell'Ecofin. A chi chiedeva quale priorità avranno il reddito di cittadinanza, la flat tax e gli interventi ...

Manovra - Salvini : “Primi passi verso reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue. Strada in salita per la flat tax : 'Ai ministri economici della Ue 'ripeterò quello che ho sempre detto e che sarà fatto', aveva annunciato il ministro dell'Economia. I successivi incontri bilaterali hanno perciò seguito un copione ...

Iva - Ires - reddito e pensioni : 10 miliardi per i 4 cantieri della Manovra I progetti : Mentre Lega e M5S, ciascuno per proprio conto, continuano a studiare e sfornare proposte, gli spazi di manovra del governo, inesorabilmente, si riducono. Intanto la Ue chiede, oltre alla riduzione del debito, un calo del deficit strutturale

Manovra : Conte - ci sono coperture per ogni riforma che faremo : "Per ogni riforma che introdurremo ci sono adeguate coperture, non siamo una banda di scriteriati. Vale anche epr il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'iniziativa 'La Piazza', a Ceglie Messapica. "Il reddito di cittadinanza si deve fare. Il contratto di governo l'ho letto e ho dato un contributo nella stesura finale: ho pienamente assunto ...

Manovra - allo studio il taglio dell'Irpef per i redditi più bassi : Un taglio dell' Irpef di un punto per i redditi più bassi da inserire nella prossima legge di bilancio. È questa una delle proposte a cui sta lavorando il gruppo degli esperti economici della Lega, di ...