Manovra di Tria | Tav | Tap e taglio Irpef Più Padoan che M5s | frizioni con Di Maio per

Manovra - Tria apre al taglio Irpef : subito e in modo graduale : Un'operazione che, secondo le intenzioni del titolare dell'Economia, dovrà essere fatta in modo "equilibrato, coerente e graduale ".Allo studio ci potrebbe quindi essere una revisione più ampia ...

Manovra - Tria : il reddito di cittadinanza va disegnato bene : Roma, 11 set., askanews, - Il reddito di cittadinanza "aiuta la crescita se disegnato bene ". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , alla Summer School di Confartigianato.Sul reddito di cittadinanza , ha spiegato, "il problema è come lo si disegna, il problema di fondo deve essere affrontato, ci sono molte ...

Manovra - Tria : favorevole a partire con taglio Irpef - spero Tav e Tap si sblocchino : Il ministro dell’Economia: «Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari». Sul futuro di Cdp: «Resti privata o salto impensabile debito» ...

Manovra - Tria : favorevole a partire con il taglio dell'Irpef : Roma, 11 set., askanews, - 'Io sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef' per i redditi familiari, Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un convegno di Confartigianato sottolineando che 'bisogna vedere le compatibilità di bilancio' e che l'operazione va fatta 'in modo equilibrato, coerente e graduale'. &...