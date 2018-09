Maltrattamenti in asilo | indagata suora

'Ti ammazzo' : suora indagata per Maltrattamenti in asilo : 'Stai attento, ti ammazzo', 'Che fai con la bocca? Te la spacco'. Queste alcune frasi rivolte ai bambini di un asilo di Grosseto da una suora di 53 anni di origine indiana indagata per maltrattamenti ...

Alessandria - due maestre di asilo nido sospese. Sono accusate di Maltrattamenti : Un altro caso di maestre accusate di maltrattare e insultare i bambini. Nemmeno 48 ore dopo la notizia delle cinque indagate in un asilo di Roma e a una settimana dal caso di Reggio Emilia, altre due insegnanti di una scuola statale per l'infanzia – di 42 e 46 anni – Sono state sospese dal servizio. Questa volta ad Alessandria, dove l'operazione 'Beyond the gate' ha accertato – secondo gli investigatori ...

Roma : 5 maestre indagate per Maltrattamenti asilo Eur : Roma – Nella mattinata odierna, presso l'asilo 'Papero Giallo' a Roma in via del Fiume Giallo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaEur e della Stazione Roma Torrino Nord, a conclusione di attivita' d'indagine, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di insegnante presso ...

Reggio Emilia - Maltrattamenti su bambini : maestra d'asilo indagata/ Ultime notizie : sospeso anche stipendio : Reggio Emilia, maltrattamenti su bambini: maestra d'asilo indagata, sospeso anche stipendio.

Milano - Maltrattamenti nell'asilo "baby world Bicocca" : condannati ex titolare ed ex coordinatrice : È stato condannato a tre anni di carcere Enrico Piroddi, l'ex titolare dell'asilo milanese "Baby world Bicocca", arrestato in flagranza di reato nel 2016 per maltrattamenti. La condanna è arrivata anche per l'ex coordinatrice della struttura, Milena Ceres: sette mesi di carcere che si aggiungono ai due anni e nove mesi che aveva già patteggiato nei mesi scorsi, nel processo con rito abbreviato.

Milano - Maltrattamenti all'asilo di Bicocca : chiuso il processo di primo grado - 3 condanne : Il Gup ha inflitto 3 anni col rito abbreviato all'ex titolare della struttura e 7 mesi all'ex coordinatrice