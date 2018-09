Mafia Capitale | oggi sentenza d’Appello Ultime notizie Roma | ribaltate condanne per

Mafia Capitale - giudici di appello in camera di consiglio : attesa per la sentenza sul “Mondo di mezzo” : Sono in camera di consiglio i giudici della III corte d’appello presieduta da Claudio Tortora, chiamati a decidere la sentenza di secondo grado del processo al Mondo di Mezzo, in corso nell’aula bunker di Rebibbia, che vede sul banco degli imputati 43 persone tra cui l’ex terrorista, Massimo Carminati e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi, collegati in videoconferenza dai penitenziari di Opera e di Tolmezzo. La sentenza è attesa intorno ...

Mafia Capitale - attesa sentenza Appello : 10.32 I giudici della Corte d'Appello di Roma sono in camera di consiglio per la sentenza del processo "Mafia capitale",che vede imputate 43 persone, tra cui l'ex terrorista nero Massimo Carminati e il re delle coop romane, Salvatore Buzzi. La procura generale chiede di riconoscere l'associazione a delinquere di stampo mafioso,accusa caduta nella sentenza di 1°grado del luglio 2017:furono riconosciute solo due associazioni a delinquere ...

Mafia Capitale - è il giorno della sentenza d'appello per Carminati e Buzzi : Mondo di mezzo o Mafia capitale? Entro il primo pomeriggio la corte d'appello di Roma deciderà se l'ex terrorista nero Massimo Carminati e il ras delle cooperative Salvatore Buzzi guidavano un'...

Mafia Capitale - attesa la sentenza di appello per Carminati - Buzzi e gli altri imputati. Accusa : “Associazione mafiosa” : È attesa per martedì 10 settembre, nell’aula bunker di Rebibbia, la sentenza di appello nel processo al cosiddetto Mondo di mezzo, nato dall’inchiesta Mafia Capitale. La Procura generale di Roma, per bocca del procuratore Antonio Sensale, ha chiesto rispettivamente 26 anni e mezzo e 25 anni e nove mesi di carcere per l’ex terrorista nero Massimo Carminati e l’ex imprenditore Salvatore Buzzi, ritenuti i capi ...