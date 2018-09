Mafia capitale | giudici di appello in camera di consiglio | attesa per la sentenza sul

Mafia capitale - attesa sentenza Appello : 10.32 I giudici della Corte d' Appello di Roma sono in camera di consiglio per la sentenza del processo " Mafia capitale ",che vede imputate 43 persone, tra cui l'ex terrorista nero Massimo Carminati e il re delle coop romane, Salvatore Buzzi. La procura generale chiede di riconoscere l'associazione a delinquere di stampo mafioso,accusa caduta nella sentenza di 1°grado del luglio 2017:furono riconosciute solo due associazioni a delinquere ...

Mafia capitale - attesa la sentenza di appello per Carminati - Buzzi e gli altri imputati. Accusa : “Associazione mafiosa” : È attesa per martedì 10 settembre, nell’aula bunker di Rebibbia, la sentenza di appello nel processo al cosiddetto Mondo di mezzo, nato dall’inchiesta Mafia Capitale . La Procura generale di Roma, per bocca del procuratore Antonio Sensale, ha chiesto rispettivamente 26 anni e mezzo e 25 anni e nove mesi di carcere per l’ex terrorista nero Massimo Carminati e l’ex imprenditore Salvatore Buzzi , ritenuti i capi ...

Processo diffamazione dell’ex sindaco Marino - la Raggi testimone in aula : “Nessuno di noi in Mafia Capitale” : «Il Movimento 5 Stelle non ha avuto nessun esponente indagato in ’Mafia Capitale’». Lo ha detto ieri in aula nel tribunale Monocratico della Capitale, la sindaca Virginia Raggi, ascoltata come parte offesa nel procedimento a carico dell’ex sindaco, Ignazio Marino. «Noi siamo contro tutte le mafie», ha ribadito ancora la Raggi. Il Processo è quello ...