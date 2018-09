Mafia capitale | avvocato Naso contro i pm | “Mettono bocca su tutto | moralizzano la

Mafia capitale - avvocato Diddi : “Buzzi condannato dalla stampa. Giudici poco illuminati e condizionati” : “Con questa sentenza molti imprenditori dovranno meditare se fare impresa in Italia perché con questa sentenza significa aver scritto che la politica può far quello che vuole. Come cittadino sono indignato. Il processo è stato condotto bene ma il problema è nella tesa dei Giudici che evidentemente non sono all’altezza dei fatti da prendere in considerazione o si sono solo fatti condizionare dalla stampa. La Mafia a Roma è nei ...

La Corte d'Appello ribalta tutto : in Mafia capitale la mafia c'è : I giudici della terza Corte d'Appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, hanno ribaltato la sentenza di primo grado del cosiddetto processo “mafia capitale”. Nell'aula bunker di Rebibbia, che vede imputate 43 persone tra cui l'ex terrorista dei Nar Massimo Carminati e il fondatore della coopera

Mafia capitale - la sentenza d’appello : “Riconosciuta l’aggravante mafiosa”. Ma pena scontata a Buzzi e Carminati : “Due diversi gruppi criminali“, uno che fa capo a Salvatore Buzzi e un altro a Massimo Carminati, ma nessuna Mafia. Né “autonoma” né “derivata” perché è di fatto assente quella violenza, quella intimidazione che caratterizza le organizzazioni criminali, vengono riconosciute nell’articolo 416 bis. E né la corruzione, per quanto pervasiva, sistematica e capace di arrivare fino al cuore della politica, può essere considerata Mafia. Motivavano così ...

