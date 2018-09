: Mafia capitale, è il giorno della sentenza d’appello per Carminati e Buzzi - JMessianganelli : Mafia capitale, è il giorno della sentenza d’appello per Carminati e Buzzi - TelevideoRai101 : Mafia capitale, attesa sentenza Appello - GrazianiAngela : Mafia Capitale, ecco a cosa ha portato l'immigrazione incontrollata. Necessario applicare le regole per evitare di… -

I giudici della Corte d'di Roma sono in camera di consiglio per ladel processo "",che vede imputate 43 persone, tra cui l'ex terrorista nero Massimo Carminati e il re delle coop romane, Salvatore Buzzi. La procura generale chiede di riconoscere l'associazione a delinquere di stampo mafioso,accusa caduta nelladi 1°grado del luglio 2017:furono riconosciute solo due associazioni a delinquere semplici, con Carminati e Buzzi a capo. Chiesti 26 anni e 6 mesi per il primo,25 anni e 9 mesi per Buzzi(Di martedì 11 settembre 2018)