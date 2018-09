M5S | Italia 5 stelle al Circo Massimo il 20 e 21 ottobre

NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA - DI MAIO : “ENTRO 2018”/ M5S e Lega a lavoro per abrogare articolo 31 “Salva Italia” : NEGOZI CHIUSI la DOMENICA? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:14:00 GMT)

ESCLUSIVO : 'Vi spiego come il M5S è diventato lo zimbello di noi hacker italiani' : Si tratta di una pratica talmente diffusa e utile, nel mondo dell'informatica, che anche compagnie enormi come Google o Facebook , che hanno personale interno per quanto riguarda la security, hanno ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso Lega al 32% - M5S cala al 28% : crollo Forza Italia al 6 - 9% : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:59:00 GMT)

Caos in Libia - Renzi contro il governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

Sondaggi politici : la Lega di Salvini distanzia il M5S di 4 punti - crolla Forza Italia : Dopo la tradizionale pausa estiva, torna l'appuntamento con i Sondaggi politici a cura degli istituti Italiani di ricerca. La prima rilevazione del mese di settembre è dell'istituto SWG, i cui risultati sono stati diffusi nella serata di ieri nel corso del TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Il primo partito in Italia è la Lega di Matteo Salvini, a conferma dei risultati delle settimane precedenti. Seconda posizione per il M5S di Luigi Di Maio, il ...

Caos in Libia - l'Italia non interverrà con i militari | Lega e M5S attaccano la Francia : Il governo italiano smentisce di voler intervenire con i corpispeciali per difendere il premier al Sarraj. La guerra dell'Italia è solo di parole, ma contro Parigi, accusata da Salvini e da tutta la maggioranza di governo di essere di fatto la vera responsabile dietro la crisi in corso a Tripoli

POPULISMI/ D'Ippolito - M5S - : reddito - ambiente - giustizia - così difendiamo gli italiani : Dal caso Diciotti alle iniziative per l'acqua pubblica al Sud, dall'Europa al reddito di cittadinanza: parla Giuseppe D'Ippolito , M5s, .

Giorgia Meloni - la pazzesca indiscrezione : 'Nel governo con il M5S' - Forza Italia polverizzata : Può darsi che dovremmo uscire da questa situazione di stallo, ma non dipenderà solo da noi, dipende da come evolverà la politica del governo. Se dovesse evolvere in peggio, avremmo una linea sempre ...

Bilancio Ue - Oettinger “sanzioni Italia se non paga” : Di Maio - “ipocrita”/ Boccia (Pd) : “stiamo col M5S” : Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Genova è nel caos E Forza Italia stoppa i deliri statalisti M5S : Restituire la normalità alla gente di Genova. Ripristinare al più presto le vie d'accesso alla città. Dare immediato respiro all'economia genovese ma anche a quella Italiana, visto che quello del capoluogo ligure è il secondo porto d'Italia per traffico di merci, dopo Trieste. 'Il governo faccia tutte le sue valutazioni, ma il ...

Sondaggi Politici/ Salvini guadagna voti tra tutti i partiti : ‘boom’ in M5S e Forza Italia : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici, Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:35:00 GMT)

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere

Bilancio - Oettinger contro l'Italia : "20 miliardi a Ue? Una farsa"/ Commissario attacca Lega-M5S sui migranti : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: '20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa'. Ecco le cifre esatte: Commissario vs Lega-M5s sui migranti.

Bilancio - Oettinger contro l’Italia : “20 miliardi a Ue? Una farsa”/ Commissario attacca Lega-M5S sui migranti : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa, non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:54:00 GMT)