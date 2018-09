M5s | Di Maio vede Grillo e Casaleggio E annuncia | “20-21 ottobre Italia 5 stelle al

ilfattoquotidiano

: 'Di Maio ha tradito Taranto, riceverà solo fischi'. Consigliere comunale lascia il M5S dopo l'Ilva - HuffPostItalia : 'Di Maio ha tradito Taranto, riceverà solo fischi'. Consigliere comunale lascia il M5S dopo l'Ilva - serracchiani : Di Maio dice che @pdnetwork è d’accordo sulle chiusure domenicali perché ha presentato un disegno di legge identico… - Agenzia_Ansa : #DiMaio contro gli editori: 'Screditano #M5s, ora una legge' -

(Di martedì 11 settembre 2018) Un pranzo nella capitale tutti e tre insieme come non se neva da un po’ di tempo. Luigi Diha incontrato il garante del Movimento Beppee il figlio del cofondatore Davideper fare il punto della situazione sul governo e lavorare, tra le altre cose, sull’organizzazione della prossima “”. L’ormai tradizionale raduno quest’anno torna a Roma, là dove già era stato nel 2014 e oltre ai nuovi eletti, ospiterà per la prima volta anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’annuncio, con tanto di avvio raccolta fondi, è comparso sul Blog dellenel primo pomeriggio: “Poco fa ci siamo visti con Beppee Davidee abbiamo un importante annuncio per tutti voi: il 20 e 21ci vediamo tutti a Roma, al Circo Massimo, per la quinta edizione di”, ha scritto ...