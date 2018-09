L’uomo della moda più potente che non avete mai sentito nominare

Jack Ma - L’uomo più ricco della Cina lascia Alibaba : “Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia” : Lunedì prossimo Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina, abbandonerà la carica di presidente esecutivo del colosso dell’e-commerce Alibaba, che aveva fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou, per dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell’istruzione. Lo ha annunciato lo stesso Ma al New York Times spiegando di rimanere nel consiglio di amministrazione dell’azienda per seguirne l’evoluzione. Già qualche tempo fa aveva ...

Modella dà appuntamento a centinaia di ragazzi su Tinder/ Video - l’esperimento alla ricerca delL’uomo giusto : Una particolare iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder, famosa applicazione dove si può conoscere l'anima gemella o la storia di una sera.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:21:00 GMT)

Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna : “È L’uomo della mia vita” : Grecia Colmenares oggi è felice accanto al nuovo fidanzato Chando Erik Luna, di venti anni più giovane È un periodo d’oro per Grecia Colmenares, indimenticabile diva delle telenovele sud americane Anni Ottanta e Novanta. L’attrice di Topazio, Manuela, Milagros e tanti altri titoli di successo ha ritrovato il sorriso in amore accanto a Chando Erik […] L'articolo Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna: “È ...

Cassa Depositi - lo scontro premia L’uomo della privatizzazione flop di Fincantieri chiamato in Cdp dal pupillo di Bazoli : E così fu che la montagna partorì il topolino: dopo settimane di fumate nere, il governo gialloverde ha trovato la quadra sull’amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. A guidare la Cassaforte dei risparmi postali sarà l’ex consulente McKinsey, Fabrizio Palermo, che attualmente ricopre già l’incarico di direttore finanziario di Cdp dove era stato chiamato dall’ex pupillo di Giovanni Bazoli, Giovanni Gorno ...

Borsellino - L’uomo del telecomando e le telefonate alla madre : i buchi neri nella fase esecutiva della strage di via d’Amelio : Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio pubblichiamo un estratto del libro La Repubblica delle Stragi, edito da Paper First, e a cura di Salvatore Borsellino. Il paragrafo proposto è intitolato I pezzi mancanti nella fase esecutiva della strage. “Un’opera preziosissima, a metà strada fra la memoria e lo scavo, fra gli archivi giudiziari e quelli giornalistici, per dissotterrare le verità ...

Roma - il violentatore di Caracalla è L’uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...