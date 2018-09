Luca Carboni | Io non voglio | Testo | Audio | MP3

“Io non voglio” è il nuovo singolo di Luca Carboni scritto con Calcutta e Dario Faini : Dal 14 settembre arriva in tutte le radio “IO NON voglio”, il nuovo singolo di Luca Carboni estratto dall’album SPUTNIK. Dopo il grandissimo successo di “Una Grande Festa”, il primo singolo estratto, disco certificato ORO e per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche in radio avremo “IO NON voglio” che nella scrittura vede la collaborazione di Luca Carboni con Calcutta e Dario Faini. Con questo nuovo singolo Luca Carboni si conferma ...

Io non voglio è il nuovo singolo di Luca Carboni prima del tour per Sputnik : audio e testo : Il nuovo singolo di Luca Carboni è Io non voglio. Solo qualche ora fa, l'artista bolognese aveva annunciato di essere pronto al ritorno in radio prima del tour che ha dedicato a Sputnik e che partirà dal mese di ottobre. Il brano rappresenta il secondo estratto da Sputnik dopo Una grande festa, certificato disco d'oro e in radio per tutta l'estate, con airplay radiofonico a partire dal 14 settembre. I biglietti per i concerti sono in ...

Luca CARBONI/ Video - "Una grande festa è l'inizio di un nuovo progetto - un nuovo viaggio" (Battiti Live 2018) : LUCA CARBONI, il grande cantante emiliano è tornato al successo con la sua nuova canzone "Una grande festa" nell'album Sputnik e che ha vinto il Disco d'oro. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Luca Carboni/ Video - "Una grande festa" sta per cominciare a Melfi (Battiti Live 2018) : Luca Carboni, il grande cantante emiliano è tornato al successo con la sua nuova canzone "Una grande festa" nell'album Sputnik e che ha vinto il Disco d'oro. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:43:00 GMT)

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce su Italia1 il 9 agosto da Luca Carboni a Ghali e Dear Jack : La tappa di Radionorba Battiti Live a Lecce approda questa sera su Italia1. Oggi, giovedì 9 agosto, l'evento registrato lo scorso luglio verrà trasmesso in prima serata su Italia1 dalle ore 21.20. Alla conduzione dell'evento ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che accoglieranno sul palco molti ospiti italiani per la presentazione dei rispettivi singoli estivi in radio. L'ospite internazionale della seconda tappa di Radionorba ...

Battiti Live 2018 - Lecce/ Cantanti e diretta seconda tappa : . Loredana Bertè - Ghali e Luca Carboni i più attesi : Battiti Live 2018 torna in onda oggi, giovedì 9 agosto, su Italia 1, con la seconda tappa da Lecce. Sul palco Loredana Bertè, Ghali, Luca Carboni e il fenomeno Mihail.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:03:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018 - MELFI/ Quarta tappa - cantanti : Irama - Benji & Fede - Luca Carboni - Annalisa - Baby K - Einar : BATTITI LIVE 2018, Quarta e penultima tappa a MELFI oggi, domenica 22 luglio: sul palco Beny & Fede, Luca Carboni, Annalisa, Baby K, Einar, Jake La Furia, Alessio Bernabei e tanti altri.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 07:50:00 GMT)

Audio e testo del duetto di Tiromancino e Luca Carboni in Imparare dal vento - una versione blues per l’album Fino a qui : Il secondo dei brani ad anticipare la raccolta Fino a qui è quello dei Tiromancino e Luca Carboni in Imparare dal vento: la nuova versione del brano della band, incisa con la partecipazione del cantautore bolognese, ha fatto il suo debutto il 20 luglio, insieme al pre-order dell'album negli store digitali. Il brano è il secondo a fare da apripista alla raccolta di successi dei Tiromancino Fino a qui, in uscita su etichetta Sony il prossimo 28 ...

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...

Lo stato sociale e Luca Carboni/ “Facile” è la canzone estiva - ma la collaborazione è davvero vincente? : Lo stato sociale torna sul palco di Piazza del Popolo con 'Facile', il secondo estratto dall'album 'Primati' cantata al fianco di Luca Carboni (video del singolo).(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:28:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 21:29.

Svelati titolo - copertina e uscita del nuovo album dei Tiromancino - già in pre-order col duetto con Luca Carboni : Il nuovo album dei Tiromancino, l'annunciata raccolta di successi della band, uscirà il 28 settembre su etichetta Sony, ma è già disponibile in pre-order su iTunes ed Apple Music dalla mezzanotte del 19 luglio. Anticipato dal duetto con Alessandra Amoroso in Due Destini, l'album raggiungerà il mercato all'inizio ddell'autunno, il prossimo 28 settembre, sia in formato fisico che digitale, e si intitolerà Fino a qui, a simboleggiare il pezzo di ...

LO STATO SOCIALE E Luca CARBONI/ Video - sul palco con 'Facile' per stupire (Wind Summer Festival 2018) : Lo STATO SOCIALE torna sul palco di Piazza del Popolo con 'Facile', il secondo estratto dall'album 'Primati' cantata al fianco di LUCA CARBONI (Video del singolo).(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Il desiderio di Luca Carboni sull’inno del Bologna con Cremonini e Lo Stato Sociale : Il prossimo inno del Bologna Football Club potrebbe portare la firma di Luca Carboni, Cesare Cremonini e Lo Stato Sociale. Per ora è solo un desiderio, che Carboni ha espresso nel corso di un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino in previsione del concerto della prossima settimana. Sabato 21 luglio alle ore 21.30, Luca Carboni si esibirà in Piazza San Giacomo a Pinzolo per un concerto gratuito aperto al pubblico. L'evento avrà luogo ...