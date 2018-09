L' orgoglio di New York cancella l' ultima ferita sotto le ceneri delle Torri

ilgiornale

(Di martedì 11 settembre 2018) NewLa subway torna a Ground Zero con la riapertura di Cortlandt Street, la fermata della tragedia, l'rovina degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, segno evidente di unaprofonda 17 anni. Tanto è stato necessario affinché i tornelli della stazioneGemelle di Newtornassero in funzione, portandosi addosso una cicatrice che rimarrà in eterno. La ricostruzione del sito raso al suolo, iniziata con il Memorial 9/11, la Freedom Tower e Oculus, il complesso disegnato dall'archistar Santiago Calatrava, viene completata proprio nell'anniversario del più devastante attentato terroristico che la storia americana ricordi. La fermata di Cortlandt Street (oggi WTC Cortlandt) si trovavale Twin Towers e fu investita da tonnellate di macerie quando i grattacieli crollarono, rimanendo sepolta per lunghi anni. I lavori di ricostruzione secondo i ...