L' Italia delude | il Portogallo vince

Nations League - l'Italia delude ancora : l'Italia non ha soddisfatto le aspettative di Mancini, perdendo 0-1 in trasferta contro il Portogallo di Santos grazie ad una rete dell'ex milanista Andrè Silva al 3' della ripresa. Azzurri senza idea di gioco e poco propositivi, lusitani invece molto pericolosi in alcuni punti del match. La formazione casalinga è scesa col 4-3-3: Rui Patrìcio; João Pedro Cavaco Cancelo, Pepe, Ruben Dìas, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bernardo ...

MotoGP - Pagelle GP Austria 2018 : Lorenzo impeccabile - Marquez ci prova - Dovizioso delude - Rossi si supera - male gli altri Italiani : Jorge Lorenzo (Ducati) vince il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP e risulta il migliore sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo merita il massimo dei voti al termine di una prova davvero impeccabile, nella quale si comporta decisamente meglio del compagno Andrea Dovizioso. Marc Marquez non sale sul gradino più alto del podio ma non ha nulla da recriminare, mentre Valentino Rossi, nonostante le difficoltà, tiene alto il nome ...

Il finale di Quantico 3 delude i fan? L’ultimo episodio della serie in onda anche in Italia su Fox : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Quantico 3. Stanotte negli Stati Uniti è andato in onda il finale di serie di Quantico. Alex Parrish dice addio al suo pubblico con l'ultimo episodio del thriller drama. Lo show targato ABC è stato infatti cancellato lo scorso maggio e non ci sarà una quarta stagione. L'addio di Priyanka Chopra ha soddisfatto le aspettative del pubblico? Il finale di Quantico 3, in realtà, ha lasciato ...

Scherma - Mondiali 2018 : la spada maschile azzurra delude. Nessun Italiano agli ottavi : Sedicesimi di finale fatali agli spadisti azzurri ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Purtroppo Nessuno dei quattro italiani è riuscito a raggiungere almeno gli ottavi, finendo con largo anticipo il loro cammino nella rassegna iridata. Neanche la fortuna ha supportato gli azzurri, visto che i tre presenti al secondo turno sono stati eliminati tutti per una sola stoccata. Il campione in carica Paolo Pizzo ritornava in pedana ...