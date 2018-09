L' Italia ai Mondiali di Kudo

Mondiali di Tiro a Volo - gli Stati Uniti trionfano nello Skeet femminile : male le atlete Italiane : Tre statunitensi sul podio in Corea del Sud, le atlete italiane invece sono rimaste tutte fuori dalla finale Gli Stati Uniti dominano la finale di Skeet femminile del Mondiale di Changwon in Corea del Sud. A vincere è stata Catlin Connor, che nell’ultima pedana ha superato la connazionale Kimberly Rhode, con loro sul podio, a completare le tripletta a stelle e strisce, Amber English. Le tre si sono anche qualificate per i Giochi di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia - Paola Egonu trascina le azzurre. Tagliata Guerra - ci sono Fahr e Nwakalor : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Il nostro allenatore era chiamato a effettuare un solo taglio dal gruppo che ha vinto il recente Trofeo di Montreux: la schiacciatrice Anastasia Guerra è stata lasciata a casa, mentre la centrale Laura Melandri è stata rimpiazzata da Sarah Fahr che si è fatta valere ai ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio. Come acquistare i biglietti. Sold out a Firenze! : Giovedì 13 settembre si giocherà Italia-Belgio, seconda partita degli azzurri ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale tornerà in campo dopo la vittoria all’esordio contro il Giappone, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le nostre sorti nella rassegna iridata: un successo sarebbe cruciale perché tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase e avrebbe un peso fondamentale per ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : Italia-Polonia. Programma - orario e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : niente da fare per le azzurre dello skeet. Tra gli juniores due Italiani in finale : Non riesce la rimonta alle azzurre dello skeet ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nelle eliminatorie Katiuscia Spada e Diana Bacosi si classificano ottave con 116/125, mentre Chiara Cainero finisce 13ma a quota 115. Tra le sei finaliste ci sono le tre statunitensi, con Amber English seconda (119), Kimberly Rhode quarta (118) e Caitlin Connor quinta (118). Completano il quadro delle qualificate la slovacca Danka ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : Italia-Polonia. Programma - orario e tv : Venerdì sera (ore 20.45) l’Italia affronterà la Polonia nella prima sfida della seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019. Un match assolutamente fondamentale per gli azzurri, che affrontano un’avversaria diretta per uno dei tre posti che permettono di volare il prossimo anno in Cina. Si giocherà al PalaDozza di Bologna, Datome e compagni sono attualmente al secondo posto con un record di quattro vittorie e due sconfitte. Negli ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia a Firenze - primi allenamenti al Mandela Forum. Belgio nel mirino : L’Italia ha festeggiato la bella vittoria conquistata ieri sul Giappone ma, dopo l’esordio ai Mondiali 2018 di Volley maschile, è già tempo di pensare alle prossime partite. La nostra Nazionale tornerà in campo giovedì 13 settembre (ore 21.15) per sfidare l’ostico Belgio di Andrea Anastasi: riflettori accesi al Mandela Forum di Firenze davanti a 7500 spettatori, l’impianto è già sold out per sostenere i ragazzi di Chicco ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia a Firenze : allenamento nella palestra di Coverciano : Mondiali Maschili 2018: L’Italia è a Firenze. Giovedì c’è il Belgio. Oggi l’allenamento nella palestra di Coverciano Dopo l’esordio vincente nella partita inaugurale del Mondiale contro il Giappone, la Nazionale italiana di Volley ha iniziato la preparazione per il suo secondo impegno nella rassegna iridata: giovedì prossimo, 13 settembre, la squadra guidata dal Ct Gianlorenzo Blengini affronterà infatti al Mandela ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Ultimi ballottaggi per il ct Cassani : Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per il Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che sta valutando cosa meglio fare ...

Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali basket 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Polonia in un match fondamentale delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket: venerdì 14 settembre gli azzurri scenderanno in campo al PalaDozza di Bologna per sfidare i biancorossi in un incontro che potrebbe risultare decisivo per le nostre sorti. I ragazzi del CT Meo Sacchetti vanno a caccia di una vittoria cruciale per alimentare le nostre speranze di accedere alla prossima rassegna iridata, un successo ci ...

Volley : Mondiali 2018 - Italia-Giappone successo anche in TV : ROMA- La gara d'esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo è stata un successo di pubblico straordinario anche in TV. Il match, trasmesso in diretta su Rai 2, ha fatto registrare ottimi dati di ascolto. La Rai rende noto infatti che il pre-partita di ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle prossime partite dell’Italia. Date - avversarie - programma - orari e tv : Dopo la vittoria conquistata contro il Giappone all’esordio davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, l’Italia è pronta per proseguire la propria avventura ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale si trasferirà al Mandela Forum di Firenze dove giocherà le prossime quattro partite della prima fase a gironi: la Pool A si preannuncia particolarmente equilibrata e interessante, gli azzurri non devono ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - come hanno giocato gli azzurri? Tra numeri - punti e percentuali : saldo positivo generale : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile, generando grande entusiasmo in tutti gli appassionati. Un successo abbastanza agevole per la nostra Nazionale nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, una vittoria importante per il nostro cammino nella rassegna iridata, necessaria per rompere il ghiaccio. Gli azzurri non hanno dovuto strafare contro la compagine asiatica, i ...