Liga negli Usa | Girona-Barça 26 1 a Miami

Spagna - ok di Barcellona e Girona per giocare un match di Liga negli Usa : Secondo un comunicato diffuso oggi dalla Liga spagnola, Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la prima partita della Liga fuori dai confini iberici. Barcellona, ??Girona e LaLiga hanno inviato una lettera alla RFEF chiedendo l’approvazione per ...

Match di Liga negli USA - i giocatori pronti a prendere una decisione : Il sindacato è in attesa di ricevere maggiori informazioni sull'accordo tra Liga e Relevent, in modo tale che i giocatori possano prendere una decisione. L'articolo Match di Liga negli USA, i giocatori pronti a prendere una decisione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Liga vola negli USA - Girona-Barcellona si giocherà a Miami : Scelta la gara che si disputerà negli Stati Uniti, come da contratto con Relevent. Tante opzioni di risarcimento per i tifosi che non parteciperanno. L'articolo La Liga vola negli USA, Girona-Barcellona si giocherà a Miami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : trionfo di Alessio Gangi negli obbLigatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata : Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre. nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti ...

Liga negli Usa I calciatori minacciano lo sciopero : Nelle sfide a eliminazione diretta, si dice che il pareggio per zero a zero alla prima in casa sia il peggiore dei migliori risultati, perché ti permette comunque di andare a giocartela in trasferta ...

"No alle partite della Liga negli Stati Uniti" : le squadre minacciano di scioperare : "Cercheremo di evitare lo sciopero in ogni modo, ma se necessario siamo pronti ad andare fino in fondo", ha tuonato David...

Liga - giocatori pronti allo sciopero per non giocare negli Usa : Il presidente dell'Associazione calciatori spagnoli Aganzo: "Non possiamo permettere decisioni unilaterali"

Partite della Liga negli USA - i giocatori pensano anche allo sciopero : Dopo l'accordo del massimo campionato spagnolo con Relevent, arriva la protesta del presidente dell'AFE. Si ipotizza anche uno sciopero dei giocatori. L'articolo Partite della Liga negli USA, i giocatori pensano anche allo sciopero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga : un partita di Real o Barcellona negli Usa : Già da questa stagione una partita del campionato spagnolo, la Liga, possibilmente con Real Madrid o Barcellona, si giocherà negli Stati Uniti. Questo in base all’accordo, storico e che durerà 15 anni, firmato fra l’ente che sovrintende alla massima serie spagnola e Relevent, la multinazionale che vuole favorire l’espansione del calcio negli Usa e che organizza la International Champions Cip (Icc). Per la prima volta un ...

La Liga spagnola sbarca negli Usa : clasico Real-Barca a stelle e strisce : 'Siamo impegnati ad alimentare la passione del calcio in tutto il mondo', il commento di Tebas, che non ha esitato a definire l'accordo 'storico' e 'rivoluzionario', per contendere alla Premium ...

Ufficiale - Liga : una partita di Barça o Real negli Usa. L'accordo varrà 15 anni : Il match designato per la disputa oltreoceano resta al momento sconosciuto, per i dettagli bisognerà attendere, ma la diffusione di uno dei campionati principali al mondo là dove il calcio non è mai ...