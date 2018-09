“Li ha dimenticati” Kate | che combini? L’errore della duchessa sulla bocca di tutti

caffeinamagazine

(Di martedì 11 settembre 2018) Da qualche mese ha dato alla luce il suo terzo figlio e, nell’ultimo periodo, sul conto diMiddleton, ne sono state dette un po’ dii colori. È stato detto che sia in crisi con il marito William, anzi, è stato detto proprio che i due abbiano intenzione di divorziare (per fortuna non è vero); è stato detto che sia stanca, stufa, depressa e che i sudditi non riescano più a riconoscerla. Sarà di sicuro vero che è stanca: quando si è mamme di 3 bambini, anche se si è ladi Cambridge, la stanchezza resta. E non si nega. Certo,avrà tantissimi aiuti: avrà tate, educatrici e chi più ne ha più ne metta. Ma è anche vero che la mamma è lei e il ruolo dell’educazione dei suoi figli spetta a lei, non ad altri. Detto questo, cosa ha combinato stavolta? Perché vi stiamo parlando di lei? Perché poco prima del primo giorno di scuola di George e Charlotte è successo ...