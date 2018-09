Lezioni di razzismo

L'Onu : 'In Italia violenza e razzismo - faremo controlli'. Salvini : 'Non accettiamo Lezioni' : Sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Di Battista, che dal Guatemala ha esortato L'Onu a 'inviare ispettori in tantissimi paesi del mondo perché il razzismo dilaga'. Non è la prima volta ...

Onu : “In Italia violenza e razzismo - invieremo un team”. Salvini : “Non accettiamo Lezioni” : L’Onu è pronto a inviare personale in Italia contro l’ondata di violenza e razzismo che è stata segnalata “contro migranti, persone di discendenza africana e rom”. Condanna anche per il respingimento delle navi delle Ong, un atto che ha "conseguenze devastanti", secondo l'alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet. Salvini replica: "Non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dall'Onu".Continua a leggere

Onu : razzismo in Italia - invieremo team Salvini replica : «Prevenuti - no a Lezioni» : L’intervento dell’Alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet: troppi casi contro migranti, persone di discendenza africana e rom. La replica del vicepremier: «Mai ricevuta la collaborazione dagli altri Paesi europei: prima di indagare noi, dia un’occhiata ai Paesi membri delle Nazioni unite»