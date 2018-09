Legionella | uomo di 82 anni muore di polmonite dopo aver contratto il batterio “Oltre

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) C’è un’altra vittima delladain Lombardia. Undi 82, residente in provincia di Lecco, è morto infattiall’ospedale di Desio, dove era arrivato due giorni fa in arresto cardiocircolatorio. A darne notizia è l’Asst di Monza: secondo gli esperti gli “esami diagnostici specifici” a cui è stato sottoposto l’anziano “avrebbero evidenziato un quadro compatibile con diagnosi dida. Undi 29è ricoverato invece in prognosi riservata in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza, è attaccato alla macchina “Ecmo” per la pulizia del sangue. Le sue condizioni, a detta dei medici, sono gravi ma stabili. La prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Finora i casi dipiù gravi hanno riguardato persone in età avanzata. In ...