Legionella | allarme a Torino | morta la moglie di un imprenditore | i primi sintomi 12

Legionella TRE MORTI A BRESSO : ALLARME IN LOMBARDIA/ Ultime notizie : al via oggi la disinfestazione : ALLARME LEGIONELLA a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di BRESSO . Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:46:00 GMT)

ALLARME Legionella - in Lombardia. Il batterio si annida in acqua e aria condizionata : Legionella, ALLARME in Lombardia. Il batterio si annida in acqua e aria condizionata Diciassette casi di Legionella a Bresso nel Milanese, di cui tre anziani già deceduti. È stata attivata una task force per le indagini sanitarie per accertare le fonti di contagio SONO TRE le vittime della Legionella a Bresso nel Milanese. Il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats di Milano ha avviato le indagini per accertare le ...