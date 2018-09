Lega Pro | ecco il Passaporto Elettronico Sanitario dei calciatori

L’Ue processa Orban. Lega e Forza Italia contro le sanzioni - sì dei Cinque Stelle : Il verdetto atteso domani: si indeboliscono le possibilità di mettere in stato d’accusa Budapest, accusata di violare i principi di libertà dell’Unione. Tre le contestazioni

L’Ue processa Orban. Lui : “È una vendetta”. Lega e Forza Italia con lui - M5S contro : «I deputati pro-migrazione hanno la maggioranza al Parlamento europeo. Stanno preparando una vendetta contro l’Ungheria perché l’Ungheria ha deciso di non diventare un paese di immigrazione: la verità è che il verdetto è già scritto». A parlare è il primo ministro Ungherese Viktor Orban in un video pubblicato sui social media mentre è in corso la ...

Ue - M5s : "votiamo sanzioni a Orban" - scontro con la Lega/ Ultime notizie - Salvini : "no processi a popoli" : Ue, M5s: "votiamo sanzioni a Orban", scontro con la Lega. Ultime notizie Ungheria, Salvini su voto a violazioni stato di diritto: "no processi a popoli"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Vertice Lega sulla manovra : sulle chiusure domenicali propone 8 aperture l'anno : ROMA Si e concluso al Viminale il secondo incontro della Lega sui temi economici. La riunione, che è durata circa due ore, è stata 'positiva e costruttiva', sostengono i partecipanti. 'Va avanti la ...

Negozi - la proposta della Lega : 'Aperti solo otto domeniche l'anno' : La Lega fa quadrato attorno alla proposta di Di Maio della chiusura domenicale dei Negozi , e rilancia. Il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, spiega infatti che il partito va "...

Ungheria - M5s a Bruxelles voterà a favore delle sanzioni contro Orban. Lega contraria : “Parlamento Ue processa i popoli” : Il M5S si schiererà contro Viktor Orban. A quanto apprende l’Adnkronos e come confermato a ilfattoquotidiano.it dal M5s, il gruppo di Bruxelles voterà, domani a Strasburgo, a favore delle sanzioni contro l’Ungheria, confermando così il voto già espresso in commissione. Fonti 5 Stelle precisano che nel gruppo europeo non ci sono mai stati dubbi al riguardo: nel report ci sarebbero, spiegano i pentastellati, gravi violazioni dei diritti ...

Sconti Honor Legati alla promozione ‘Back to School’ : fino al 16 settembre : Sono tanti gli Sconti Honor proposti dalla campagna promozionale 'Back to School', un'iniziativa che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro territorio, vuoi anche per rendere un po' meno traumatico il ritorno a scuola e la fine delle vacanze estive, piuttosto lunghe per i nostri studenti. Tanti i produttori che hanno deciso di aderire, tra cui anche il colosso cinese, che per l'occasione ha deciso di far rientrare nella Scontistica ...

Lega - “negozi chiusi la domenica - solo 8 aperture annue”/ Proposta Di Maio - M5s studia lo stop all’e-commerce : Negozi chiusi la domenica: Lega "con" Di Maio, "solo 8 aperture annue". M5s studia Proposta-stop anche all'e-commerce. Le ultime notizie: 5 progetti legge alla Camera(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:31:00 GMT)

Huawei P20 Pro data e ora automatica ora Legale / solare : Huawei P20 Pro regolare automaticamente l'ora e la data sullo smartphone Android. Impostare ora e data della cella in automatico.

Divorzi - arriva in Senato proposta che cancella assegno mantenimento/ Ultime notizie Lega : e il mediatore... : Divorzio, Senato cancella l'assegno di mantenimento? Ultime notizie governo M5s-Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:36:00 GMT)

Lecce - case popolari e voti. Il gip : “L’ex assessore - su richiesta del senatore Marti (Lega) - provò a darne una a fratello boss” : L’ex assessore alla Casa di Lecce, Attilio Monosi, si interessò per assegnare una casa al fratello del boss della Scu “su esplicita richiesta di omissis e di Damiano D’Autilia“, ex consigliere comunale. Ed è dietro quell’omissis riportato dal gip del tribunale salentino Giovanni Gallo nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito 7 persone lo scorso venerdì che l’inchiesta della procura di Lecce ...

Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull'affido dei figli che cancella l'assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

Chiesa russa potrebbe rompere Legami con Costantinopoli se scisma ucraino approvato - : Secondo l'arcivescovo russo Ilarion, solo gli scismatici non riconosciuti da nessuna Chiesa Locale vogliono l'approvazione dell'autocefalia. La prestazione dell'autocefalia alla Chiesa ortodossa ...