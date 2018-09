Pronostici Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite (oggi 10 settembre 2018) : Pronostici Nations League 2018: Quote e scommesse delle partite previste oggi per lunedi 10 settembre 2018. Occhi puntati sul big match tra Portogallo e Italia.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 07:48:00 GMT)

Pronostici Uefa Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite - oggi 9 settembre - : Pronostici Uefa Nations League 2018: le Quote e le scommesse per le partite in programma oggi domenica 9 settembre 2018 nel nuovo torneo continentale.

Volley - Mondiali 2018 : le partite di oggi (domenica 9 settembre). Calendario - programma - orari e tv : oggi domenica 9 settembre incominciano i Mondiali 2018 di Volley maschile. Si parte con i due incontri d’apertura, in programma al Foro Italico di Roma e a Varna: da una parte l’Italia sfiderà il Giappone partendo con tutti i favori del pronostico, dall’altra la Bulgaria affronterà la Finlandia per regalarsi subito una vittoria. Gli azzurri giocheranno di fronte agli 11mila spettatori che accoreranno nell’impianto ...

Nations League calcio 2019 - le partite di oggi : orari e come vederle in tv. Inghilterra-Spagna su Canale 5! : Sabato 8 settembre particolarmente ricco per la Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio. La prima giornata della Serie A si completa con due incontri davvero imperdibili: si incomincia alle ore 18.00 con Svizzera-Islanda, poi alle ore 20.45 lo spettacolo di Inghilterra-Spagna, un vero e proprio big match da seguire minuto dopo minuto. In campo però ...

Le partite di oggi : continua lo spettacolo della Nations League : Le partite di oggi – continua il programma della Nations League, una competizione pronta a regalare emozioni e colpi di scena. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e sarà diviso in quattro leghe per livelli: le 55 ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (venerdì 7 settembre). Come vedere le partite in tv : Sarà quella tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro la prima delle semifinali in programma agli US Open di tennis: la sfida infatti andrà in scena queata sera, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 22.00 italiane, e sarà preceduta dalla finale del torneo di doppio maschile. Il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic invece daranno vita alla seconda delle semifinali maschili: il match infatti andrà ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (giovedì 6 settembre). Come vedere le partite in tv : Sarà un giovedì dedicato completamente alle semifinali del tabellone femminile agli US Open. Le prime a scendere in campo saranno Serena Williams e Anastasija Sevastova. L’americana ha vinto sei titoli a New York e vuole conquistare il suo 24esimo Slam della carriera per raggiungere il record di Margareth Court; mentre la lettone si troverà per la prima volta a giocare una semifinale in un Major. Una prima volta anche per Naomi Osaka. La ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (mercoledì 5 settembre). Come vedere le partite in tv : Tocca ai quarti di finale della parte bassa dei tabelloni di singolare maschile e femminile agli US Open di tennis: oggi vedremo in campo nel pomeriggio italiano la nipponica Naomi Osaka, numero 20 del seeding, contro l’ucraina Lesia Tsurenko, e, a seguire, il croato Marin CIlic, numero 7 del tabellone, opposto al giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero 21. Nella notte italiana spazio poi alla spagnola Carla Suarez Navarro, numero ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (lunedì 3 settembre). Come vedere le partite in tv : Si apre la seconda settimana degli US Open 2018: il secondo lunedì del torneo offre la seconda metà degli ottavi di finale maschili e femminili, segnatamente quelli della parte bassa. Scopriremo oggi se Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno nel quarto di finale che tutti hanno pronosticato e atteso fin dalla compilazione del tabellone, ma vale la pena vedere anche i due incontri maschili sul Louis Armstrong Stadium, non privi di gioco ...

Calendario Serie A - tutte le partite di oggi. Gli orari e come vederle in tv e streaming. Palinsesti Sky e Dazn : Domenica 2 settembre intensa per la Serie A 2018-2019 di calcio, oggi si completa la terza giornata di campionato. Dopo le vittorie di Juventus, Inter e Milan negli anticipi rispettivamente contro Parma, Bologna e Roma, questa sera alle ore 20.30 si disputeranno ben sei partite in contemporanea tra cui spicca Sampdoria-Napoli: i partenopei inseguono la terza vittoria consecutiva ma non possono sottovalutare i blucerchiati. Attenzione anche al ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (domenica 2 settembre). Come vedere le partite in tv : Gli US Open arrivano al giro di boa: cominciano oggi gli ottavi di finale dell’ultimo Slam di quest’anno. Si comincia con la parte alta dei tabelloni maschile e femminile. Per entrambi i sessi vedremo in gara 7 teste di serie su 8 in questa settima giornata. Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Nikoloz Basilashvili, opposto a Rafael Nadal, e da Kaia Kanepi, che se la vedrà con Serena Williams. Gli incontri saranno visibili ...