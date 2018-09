Le nuove stagioni che stiamo aspettando col fiato sospeso

wired

(Di martedì 11 settembre 2018) Una volta il finale di stagione aperto che si concludeva con un momento scioccante – il cliffhanger – era appalto delle serie di network (le emittenti generaliste americane come Abc, Cbs, Nbc e Fox); oggi anche i canali pay e le piattaforme digitali (Amc, Hbo, Amazon, Netflix etc…) non lesinano. Gli autori di show seguitissimi come The Walking Dead giocano con i nervi dello spettatore lasciandolo per settimane in spasmodica attesa dell’epilogo di una scena (valga l’esempio dell’attacco da parte dei vaganti al povero Glenn rintanato sotto un bidone della spazzatura), un espediente che può rilevarsi efficace (spinge a continuare la visione della serie per conoscerne l’esito) oppure controproducente (c’è chi ha poca pazienza e chi non ama i metodi coercitivi). A volte, l’espediente si rivela l’ultima spiaggia per i produttori che temono la cancellazione e sperano così di ...