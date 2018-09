Le api e gli altri insetti non ci servono più | le piante saranno impollinate

Mafia capitale - giudici di appello in camera di consiglio : attesa per la sentenza sul “Mondo di mezzo” : Sono in camera di consiglio i giudici della III corte d’appello presieduta da Claudio Tortora, chiamati a decidere la sentenza di secondo grado del processo al Mondo di Mezzo, in corso nell’aula bunker di Rebibbia, che vede sul banco degli imputati 43 persone tra cui l’ex terrorista, Massimo Carminati e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi, collegati in videoconferenza dai penitenziari di Opera e di Tolmezzo. La sentenza è attesa intorno ...

Posillipo - resta ai domiciliari il terapista degli orrori : foto pedopornografiche nel centro per l'autismo : Non ha convinto i giudici e ora la sua posizione potrebbe anche aggravarsi. resta agli arresti domiciliari, ma le nuove indagini presentate in queste ore dalla Procura alla valutazione del Tribunale ...

Mafia Capitale - attesa la sentenza di appello per Carminati - Buzzi e gli altri imputati. Accusa : “Associazione mafiosa” : È attesa per martedì 10 settembre, nell’aula bunker di Rebibbia, la sentenza di appello nel processo al cosiddetto Mondo di mezzo, nato dall’inchiesta Mafia Capitale. La Procura generale di Roma, per bocca del procuratore Antonio Sensale, ha chiesto rispettivamente 26 anni e mezzo e 25 anni e nove mesi di carcere per l’ex terrorista nero Massimo Carminati e l’ex imprenditore Salvatore Buzzi, ritenuti i capi ...

Carolyn Smith - il tumore e la chemioterapia : «Ora mi vedo più bella e voglio un programma tutto mio» : Non solo Ballando con le Stelle : Carolyn Smith continua a lottare e a sognare con la danza, nonostante gli effetti della malattia e delle cure. Una battaglia contro il cancro, combattuta con forza e ...

SMA - dal farmaco salvavita alla terapia genica : ecco gli approcci scientifici innovativi che stanno rivoluzionando la vita di bambini e genitori : «Con l’inserimento di un gene sano all’interno di un vettore di origine virale, potremo modificare con una copia funzionale il gene che sta alla base della malattia dell’atrofia muscolare spinale. La sperimentazione della terapia genica è stata attivata, per la prima volta in Europa, proprio in questi giorni al Policlinico Gemelli di Roma (due bambini sui 30 che verranno arruolati in Europa) e presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. ...

Caso Fenati - Snipers Team : ''Prendiamo atto della squalifica. Pilota deve capire lo sbaglio'' : Il Team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo Pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione. ...

Il Segreto anticipazioni : Fe rapisce la figlia di Matias e Marcela : Fe rapira' Camelia, la figlia di Matias e Marcela: possibile che un personaggio da sempre positivo e molto amato dal pubblico possa macchiarsi di un così deprecabile gesto? Eppure le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane autunnali ci raccontano proprio questo, come gli spettatori spagnoli hanno gia' avuto modo di vedere. Per fortuna però, come del resto è anche abbastanza ...

“Meghan è la cosa migliore che sia capitata ad Harry” : parla un membro della famiglia reale : “Meghan è la cosa migliore che sia capitata ad Harry”. A parlare così è un membro eminente della Royal Family. Si tratta di Carlo, primogenito della Regina Elisabetta II e padre di Harry, che, a quanto pare, ha un vero e proprio debole per l’ex star di Suits. Da subito Meghan è riuscita a conquistare la simpatia dei membri della famiglia reale. Non solo la Sovrana, conosciuta per la sua inflessibilità, ma anche Carlo. Il ...

Lonigo - dopo aver ucciso la moglie voleva rapire figlia/ Ultime notizie : bambina di 6 anni salvata dai nonni : Lonigo, dopo aver ucciso la moglie voleva rapire figlia. La bambina di 6 anni è stata salvata dai nonni. Il retroscena sull'omicidio di Tanja Dugalic, il cui marito si è poi ucciso(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 00:28:00 GMT)

Giornata Mondiale della Fisioterapia : ecco il decalogo per ottenere i migliori benefici : Ricorre oggi la Giornata Mondiale della Fisioterapia, per volere della Wcpt, la World Confederation for Physical Therapy: lo scopo è diffondere la conoscenza dei benefici e dell’importanza della Fisioterapia. Secondo dell’Associazione Italiana dei Fisioterapisti, ogni anno in Italia sono oltre 2 milioni le persone si affidano a uno degli oltre 65mila professionisti per curare dolori e limitazioni del movimento, 97 ogni 100mila ...

Costacurta “la regola sulla fascia di capitano è sbagliata” : “Anche per me la regola e’ sbagliata, e proveremo a parlare con la Lega di serie A perche’ la cambi: ma finché ci sono delle regole, rispettiamole”. Così Billy Costacurta, vicecommissario della Federcalcio, interviene sulla norma che uniforma le fasce di capitano in tutta la serie A, contro la quale la Fiorentina ha protestato annunciando l’intenzione di pagare le multe previste pur di continuare a indossare ...

ROCCO SCHIAVONE/ Anticipazioni 7 settembre : il rapimento della figlia di Pietro Berguet (replica) : ROCCO SCHIAVONE, Anticipazioni quarta puntata del 7 settembre 2018: il sequestro della figlia di Pietro Berguet. Trama della puntata che torna in replica su Rai 2.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:00:00 GMT)

Reazione a Catena : Enrico Papi si scaglia contro Gabriele Corsi - l’attuale conduttore - e lo mortifica : Altro che ‘Guess my age’. L’interesse di Enrico Papi non orbita attorno alla sua nuova trasmissione di Tv8, bensì intorno all’ascesa vorticosa del neo conduttore di Reazione a Catena. Dal Trio Medusa al quiz-game di Rai Uno: Gabriele Corsi, il comico che è subentrato al posto di Amadeus, ha ricevuto delle critiche esplicite da Enrico Papi, storico presentatore Mediaset. Il gioviale 53enne non si contiene e, senza tanti peli sulla lingua, ha ...

Rapina da 250 mila euro a Lentiai - individuati gli assalitori dei rappresentanti orafi : Una banda di dieci, un italiano e nove sudamericani, dei quali nelle prossime ore saranno rese note le generalità. Il fatto avvenne nel 2015