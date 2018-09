Lavoro - agricoltura al top per crescita partite IVA : L'agricoltura con aumento del 14% rispetto allo scorso anno è il settore che fa segnare il maggior incremento di partite IVA grazie al crescente numero di giovani interessati a fare impresa in ...

Coldiretti : in agricoltura il maggiore calo di infortuni sul Lavoro : L’agricoltura è il settore che fa registrare il maggior calo negli infortuni sul lavoro (-2,8%) secondo un trend positivo in atto da oltre un decennio. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Inail che registrano nel primi sette mesi del 2018 una riduzione nelle campagne a 18.760 casi rispetto ai 19.294 dello stesso periodo del 2017. Un trend positivo per il settore agricolo che – continua la Coldiretti – riguarda anche i casi ...

Lavoro - in arrivo 50 mila voucher in agricoltura : Teleborsa, - Al via la procedura INPS per l'utilizzo dei voucher in agricoltura. Dopo l'approvazione della riforma da parte del Parlamento con la legge 96 del 2018 che ne ha semplificato l'utilizzo ...

Agricoltura : CGIL - condizionare aiuti PAC a Lavoro regolare : Secondo la CGIL l'economia sommersa in Agricoltura in Italia rappresenta un giro d'affari tra i 2 e i 5 miliardi di euro, numeri che saranno aggiornati nel 'Quarto Rapporto Agromafie e Caporalato' ...

Di Maio - "Sì a voucher in agricoltura e turismo"/ Ministro del Lavoro : "Bisogna evitare abusi" : Di Maio, "Sì a voucher in agricoltura e turismo". Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sottolinea alla maggioranza: "bisogna evitare ogni tipo di abuso"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Decreto Lavoro - Di Maio apre : ok ai voucher in agricoltura e turismo : Lo ha detto il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, davanti alle commissioni Industria e lavoro del Senato, dopo aver presentato le linee guida dei suoi dicasteri. «L’unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza - ha aggiunto Di Maio - è quella di evitare abusi in futuro»...

Lavoro : Rolfi - voucher fondamentali per Lavoro stagionale in agricoltura : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Regione Lombardia sostiene convintamente la proposta di reintrodurre i voucher per il settore agricolo. Lo assicura Fabio Rolfi, assessore regionale all’agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, auspicando che “i tempi siano stretti e che già in sede parlamentare si possa integrare il decreto dignità, perché la stagione estiva che è iniziata coincide anche con la raccolta dell’uva e ...

Lavoro : Cia - flessibilità necessaria ad agricoltura - bene impegno ministro : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Le imprese agricole hanno bisogno di flessibilità. Voucher e pagamenti in contanti siano dunque sul tavolo dei punti da risolvere”. Ad affermarlo in una nota è la Cia-Agricoltori Italiani commentando le novità annunciate in tema di Lavoro.“La flessibilità, di cui il settore agricolo ha assolutamente bisogno, malgrado le aperture del governo in tal senso, non sembra esser contemplata dal Decreto ...