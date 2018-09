L’Aquila | matrimonio a quattro | due sorelle sposano due fratelli

vanityfair

(Di martedì 11 settembre 2018) Romina e Lucia Di Francesco, Andrea e Antonio Sidonio. Duee due. Si sono conosciuti a scuola, quando erano ancora bambini. Anni dopo, l’amicizia che li legava si è trasformata in un sentimento sempre più forte. Così, domenica, in una cerimonia unica, le due coppie si sono unite in. È stato un avvenimento unico sia a Caporciano, provincia del, il paese originario dei mariti, sia a San Pio delle Camere, il borgo dove sono cresciute le. Aldi Romina e Andrea, 28 anni, e Lucia e Antonio, entrambi 32, celebrato a Caporciano, nella chiesa di San Benedetto Abate, da don Ciprian Petrisor, hanno voluto essere presenti tutti gli abitanti dei due Comuni: è stata una grande, doppia festa, a cui nessuno voleva mancare, come ha scritto il quotidiano online ilcentro.it, che ha raccontato la storia delle due coppie di sposi. Lungo la strada che ...